El escritor que busca desmontar los engaños de las narcoseries: “Todas tienen sus errores”

A pesar de haber provocado masacres y ser uno de los motivos por el que se referencia a Colombia con la cocaína, la historia de Pablo Escobar también se ha convertido en un atractivo para las productoras internacionales, que de una u otra forma, han expuesto algunas de las historias del capo en series y películas.

Además de Escobar, el patrón del mal, que fue protagonizada por Andrés Parra y es destacada como la producción más fiel sobre la vida del narco, en los últimos años también se han presentado productos como Narcos, Loving Pablo o Escobar, Paraíso Perdido.

Enfocado en este tipo de producciones y entendiendo que gran parte de las películas y series están basadas en hechos reales, pero se toman libertades para aumentar el potencial de la trama, el escritor español Santiago Alonso Buers estrenará en los próximos meses el libro Desmontando las narcoseries. Mitos del Cártel de Medellín.

En diálogo con Infobae Colombia, el europeo habló sobre este proyecto y por qué tomó la decisión de hablar sobre Pablo Escobar y las producciones basadas en narcos.

¿Por qué tomó la decisión de hacer este libro?

“A mí me gustaban mucho las series de narcos, entonces me di cuenta de que había mucho interés por saber la verdad detrás de la ficción, es decir, qué había detrás de las series, que fue cierto y que era mentira. Yo principalmente soy un profesor, pero también soy un escritor y comercialmente era una cosa que creía que podía funcionar muy bien, puesto que hay muchas personas, como digo, interesadas en ese tema. Por eso fue una mezcla entre la vocación de escribir y el negocio”.

¿Cómo fue el proceso de investigación hasta llegar al producto final?

La investigación del libro se hace en dos fases, es decir, una investigación primaria que se hace como con otros libros, leyéndome los libros, como el del hijo, el de Virgilia Barco, leerme todos los libros, pero aparte necesitaba las fuentes secundarias, entrevistar a las fuentes vivas. Por eso entreviste a Roberto de Jesús Escobar Gaviria. Aquí en Madrid conozco a Gustavo Salazar (abogado de Pablo Escobar), entrevisto a Nicolás Escobar. Yo quería hacer una investigación que fuera más allá de lo demás”.

¿Cuáles son los errores que encontró en las diferentes producciones?

“Hay cerca de 20 películas y series, todas tienen sus errores. Por ejemplo, tú ves que en Narcos Virginia Vallejo muere, pero ella siguió viva, ella está viva. También muestran que los agentes americanos son los que lo dan de baja, pero ellos ni siquiera estaban ahí. En las producciones americanas buscan ponerse como los héroes, como si hubieran sido los que encontraron a “El Patrón”.

¿Cómo manejo las versiones encontradas de las entrevistas?

“Yo arranco el libro con una cita de Mario Vargas Llosa que dice lo que tú acabas de decir, algo que se aprende tratando de reconstruir un suceso a base de testimonios, que justamente todas las historias son cuentos y que todas las historias están hechas de verdades y mentiras. Cuando hay testimonios, la memoria a veces es engañosa, hay cosas que a lo mejor saben o cosas que no saben y entonces la gente te cuenta lo que sabe. Hay cosas que a lo mejor ignoran o que a lo mejor confunden. Pero en términos generales, la gente que me ha aportado su testimonio me lo ha dicho desde el corazón y no con la intención de engañarme, sino con la intención de dar la versión que ellos pensaban que era la cierta”.

¿Por qué cree que Escobar sigue siendo un atractivo comercial?

“El mal siempre es erótico, es decir, si usted va por una carretera y ve una persona accidentada, usted automáticamente desacelera y mira. Es una cosa buena porque puedes ayudar, pero también es por morbo. El mal siempre ha despertado el erotismo, el morbo de la gente, porque somos humanos y somos bien o mal, somos buenos y malos. Si usted lo mira, los malos de las películas, de las series, siempre son más llamativos que los buenos”.

¿Qué mensaje le envía a las víctimas de Escobar que se pueden sentir heridos con este tipo de libros?

“Yo el libro mío se lo dedico a las víctimas, digo “dedicado a las víctimas del narcotráfico y el terrorismo”. Siempre he condenado el narcotráfico y el terrorismo, lo que pasa es que no se puede satanizar a una figura como Pablo Escobar, pero no hacer lo mismo con los políticos que son igual o peor, de ellos sí se puede hablar sin problemas. Lo dijo María Acosta en las naciones unidas, si no fuera por el dinero que aportan a la banca, las drogas, el narcotráfico y la prostitución, irían todos a pique. Yo no justifico la violencia ni la maldad, pero también soy neutral”.