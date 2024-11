Los eventos extraños en un pueblo de Bolívar en el que se roban hombres en la noche: los habitantes aseguran que es una bruja

Por supuestos ataques de brujas, las mujeres de corregimiento de Tierra Firme adoptaron una curiosa medida preventiva: obligan a sus maridos a dormir con los calzoncillos al revés - crédito Freepik

En el corregimiento de Tierra Firme, en el municipio de Mompox, Bolívar, un fenómeno inquietante ha capturado la atención de los habitantes, pues particularmente hombres mayores de 40 años desaparecen misteriosamente durante la noche y regresan días después con marcas extrañas en sus cuerpos.

De acuerdo con la policía de Bolívar, este suceso genera preocupación y especulación entre los residentes, que asocian estos eventos con leyendas locales de brujería.

Según El Universal, estos acontecimientos empezaron con Martha Montero, que, alarmada por la desaparición de su esposo Ever Corrales, salió a buscarlo después de que él se levantara de la cama en medio de la noche y no regresara. Tres días después, Ever apareció con un aspecto irreconocible y un hambre insaciable. Según los vecinos, este no es un caso aislado; ya que otros hombres han experimentado situaciones similares, quienes vuelven a sus hogares con chupetones y arañazos que, según se dice, son obra de brujas.

Las leyendas de brujas y otros seres sobrenaturales son comunes en Bolívar y alimentan las celebraciones de Halloween en la región, a pesar de que esta festividad no tiene raíces colombianas. En diferentes localidades del departamento, estas historias de brujería y encuentros paranormales son parte integral de la cultura y tradición oral.

Para contrarrestar estos supuestos ataques de brujas, las mujeres de corregimiento de Tierra Firme adoptaron una curiosa medida preventiva: obligan a sus maridos a dormir con los calzoncillos al revés, ya que al parecer, esto confunde a los espíritus y las energías negativas. Esta práctica refleja el temor y la seriedad con que se toman estas leyendas en la comunidad.

A pesar del miedo que generan estas historias, hay quienes se mantienen escépticos. No obstante, lo que es innegable es que estas narraciones continúan siendo un elemento vital de la cultura costeña, enriqueciendo el folclore local con mitos y leyendas que se transmiten de generación en generación.

Otros mitos del departamento de Bolívar

En el departamento de Bolívar, en Colombia, las leyendas y mitos locales continúan siendo parte del imaginario colectivo, por lo que de acuerdo con el medio mencionado, estos son algunas de las historias que aún perduran con los años

En Arjona, el Túnel de Gambote es conocido no solo por su estructura emblemática, sino también por la historia de un trabajador que murió trágicamente durante su construcción. Se dice que su espíritu inquieto aún recorre el túnel, y los lugareños aseguran que en ocasiones se pueden escuchar sus lamentos y susurros en la oscuridad.

En Cartagena, dos historias destacan por su impacto en la cultura local. La primera es la leyenda del Alma en Pena de María Bernarda, una noble del siglo XIX que, tras un amor prohibido, terminó en la locura y el suicidio. Su espíritu, según se cuenta, todavía deambula por las calles empedradas de la ciudad, especialmente en el balcón de la Casa de las Maravillas. La segunda historia es la del Espíritu de La Popa, donde se dice que un fraile malvado realizó rituales oscuros y vendió su alma al diablo. Su presencia se siente especialmente en las noches de luna llena en la colina de La Popa.

Por otro lado, en el encantador pueblo de Mompox, la leyenda del Duende del Río Magdalena sigue viva. Este duende, conocido como el “Cura del Río”, es famoso por sus travesuras nocturnas, especialmente durante las noches de luna llena, cuando se aparece a los pescadores y causa estragos con sus bromas.

Estas historias, que han sido transmitidas de generación en generación, continúan siendo parte integral de la identidad cultural de Bolívar, atrayendo tanto a locales como a visitantes que buscan experimentar el misterio y la tradición de la región.