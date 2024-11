Defensa de Daniel Sancho pidió un último recurso a la justicia en Tailandia

Abogados de Sancho buscarán que la condena sea reducida - crédito Jesús Avilés / Infobae Colombia (EFE)

Luego de un año de proceso en su contra, el 29 de agosto de 2024 fue condenado a cadena perpetua Daniel Sancho, confeso asesino del cirujano colombiano Edwin Arrieta, en un hecho que se registró el 2 de agosto de 2023 en Tailandia, cuando estos estaban llevando a cabo un viaje de turismo en la isla de Koh Samui.

Desde que se confirmó el castigo contra el español, sus abogados y familiares han indicado que se trató de un castigo injusto, puesto que insisten en que el asesinato se registró cuando Daniel Sancho estaba intentando defenderse del colombiano, que, según ellos, intentó abusar del europeo.

Con este panorama, el jurista Marcos García Montes, que encabeza la defensa de Sancho, anunció que apelarían la decisión de la justicia tailandesa, a pesar de que Juango Ospina, abogado de la familia Arrieta, le aconsejó públicamente que se dieran por bien servidos con el fallo en el que se descartó que el europeo fuera ejecutado.

“Sería atrevido valorar una sentencia que no conocemos. Ahora tenemos que traducirla, ver la motivación y, posteriormente, diremos los motivos para recurrir, pero de que se va a recurrir, seguro, sin ninguna duda”, declaró Montes.

Apelación sigue sin ser presentada

Se esperaba que el 19 de octubre fuera presentado el documento de apelación de la condena; sin embargo, los abogados de Sancho informaron que no se cumpliría con el cronograma porque tenían que “pulir detalles” del entregable para que no exista margen de error.

Marcos García Montes y su equipo de trabajo han afirmado que están inspeccionando por completo el documento del fallo que buscan reducir, principalmente, para que se pueda registrar el traslado de Sancho a España.

Es por ello que bajó el argumento de que están redactando un escrito que el juzgado no podrá devolver, que EFE reveló que la defensa de Daniel Sancho solicitó un nuevo plazo para la entrega de la apelación, que esperan sea aceptado mínimo para los últimos días de noviembre.

Dentro de los compromisos que asumirá la defensa de Sancho estará que entregaran el documento “traducido totalmente al tailandés”, entendiendo que en el pasado tuvieron poco compromiso con los detalles al exponer pruebas en español.

Mientras que la familia Arrieta ha guardado silencio desde que se conoció el fallo contra Sancho, su abogado reveló que la principal preocupación que tenían era que el español fuera condenado a pena de muerte, puesto que los seres queridos del cirujano no están de acuerdo con ese tipo de castigos por su religión.

“Esta cadena perpetua corresponde también con esa voluntad de la familia de que Daniel pase el mayor tiempo posible de sus días en prisión y más cuando a la fecha y en este momento todavía no se ha escuchado un perdón sincero, un perdón humano, por el daño que se produjo a unos padres que no se despidieron de un hijo y una hermana que no pudo decirle adiós a su hermano”, declaró en rueda de prensa el abogado Juango Ospina.

Por su parte, los abogados de Daniel Sancho han sido parte del documental protagonizado por Rodolfo Sancho, padre del confeso asesino, en el que se revelan secretos de cómo plantearon la defensa antes del juicio.

Esto ha provocado que reciban críticas en España, incluyendo por parte de Silvia Bronchalo, madre de Sancho, que ha afirmado que hay personas que están ganando dinero a costa de lo que para ella es una “tragedia”.

En caso de que el caso sea reabierto, la defensa de Sancho deberá comprobar que no se trató de un crimen premeditado, que fue el factor principal del fallo inicial, en el que la fiscalía indicó que el español tenía planeado terminar con la vida de Arrieta, desmembrarlo y arrojar sus restos al mar y un vertedero.