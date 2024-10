Intereses de las tarjetas de créditos se reducirán en noviembre por esta razón

La tasa de usura tuvo una reducción de 27 puntos básicos para noviembre - crédito IA

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) estableció una nueva reducción a la tasa de usura, que es el límite máximo con el que un particular, el Estado o una entidad financiera, pueden cobrar por intereses sobre un préstamo, lo que hará que comprar con tarjeta de crédito sea más económico este mes.

Lo hizo por medio de la Resolución 2168 de 2024, con la que se certificó el interés bancario corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario, crédito productivo de mayor monto, crédito productivo rural, crédito productivo urbano, crédito popular productivo rural, crédito popular productivo urbano y crédito de consumo de bajo monto.

Así las cosas, la entidad que dirige César Ferrari determinó un recorte de 27 puntos básicos al tipo de interés al pasarlo de 28,17% a 27,90%, nivel que no se veía desde marzo de 2022, cuando se ubicaba en 27,71%. Esto, luego de 18 meses consecutivos de recortes.

Reducción progresiva

Sobre el nuevo bajonazo, Infobae Colombia consultó al Fundador de Academia del Éxito, Santiago Espinosa González, quien es profesor de Finanzas Aplicadas a Bloomberg en la Universidad de La Sabana. Recordó que la tasa de usura en Colombia ha sido reducida de manera progresiva cada mes y esto se da debido al contexto colombiano, que también es un contexto global, en donde se ve que hay bajadas en las tasas de la inflación (5,81% anual en septiembre, según el Dane) y también que bajaron las tasas de interés (9,75% la del Banco de la República).

“La inflación en Colombia ha ido bajando progresivamente mes a mes y, por ende, esto permite que el Banco de la República pueda bajar las tasas de interés también progresivamente. Incluso, próximamente, se esperan también recortes en la tasa de interés del Banco de la República entre 50 a 75 puntos básicos, lo cual hace que todas las tasas de interés en general, incluida la tasa de usura, también pueda seguir bajando”, precisó el experto.

Ante esto, confirmó que si la inflación sigue bajando, entonces la tasa de interés del Emisor también lo seguirán haciendo y, por ende, la tasa de usura o tasa de otro tipo de créditos, también podrían seguir bajando de manera progresiva, a menos de que se vea un proceso en donde la inflación empiece a aumentar de nuevo y que las tasas de interés deban aumentar para controlar la inflación, la tasa de usura no debería aumentar.

Dijo que esto sería algo que seguirá beneficiando a todas las personas que tienen distintos tipos de créditos en el país, porque la tasa, en general, va a ser más baja, en especial, para los créditos de alta tasa como las tarjetas de crédito que, con normalidad, son los productos que tienen la mayor tasa del mercado.

Eliminación de la tasa de usura

La tasa de usura tiene enemigos. El mismo superintendente Financiero, César Ferrari, es uno de ellos. En la intervención que hizo en el 14 Congreso de la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas), fue enfático sobre la postura frente a esta. Aseguró que esta no forma parte de sus preferencias.

Según el funcionario, la tasa de usura no es una medida adecuada: " Yo no creo que la usura sea una buena medida y me imagino que en algún momento eso va a tener que revertirse como ha pasado en muchos países. La usura es un rezago de varias décadas en la economía colombiana”.

Dentro del análisis que hizo, señaló que la tasa de usura debería revisarse, dado que no favorece a la inclusividad financiera.

“Yo personalmente no soy partidario de esas tasas de usura”, añadió el funcionario, A pesar de varias críticas, Ferrari reconoció que la tasa de usura es un mandato de ley en Colombia, y, por tanto, desde la Superintendencia Financiera de Colombia no han permitido modificarla.