Dayana Jaimes reveló que fue víctima de un delito: puso en alerta a sus seguidores

La viuda del cantante vallenato Martín Elías reveló cómo la estafaron -crédito @dayanajaimes55/Instagram

Dayana Jaimes es una reconocida figura pública. Para nadie es un secreto que ha logrado establecer un buen patrimonio a partir de sus negocios personales y el uso de las redes sociales para dar a conocer marcas y productos en general. La mujer, de 37 años de edad, ganó notoriedad luego de que se conociera que era la pareja del difunto cantante vallenato Martín Elías Díaz.

Jaimes logró manejar su vida pública, siendo pareja de uno de los cantantes más solicitados y escuchados en los años recientes. Durante su matrimonio, Dayana se convirtió en un pilar importante en la carrera de Martín, apoyándolo en sus proyectos musicales y gestionando su imagen pública. Juntos, tuvieron una hija, Paula Elena Díaz, lo que solidificó aún más su familia como un ejemplo en la escena del entretenimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Dayana Jaimes ha seguido su carrera profesional en la industria musical -crédito @dayanajaimes55/Instagram

Luego del fallecimiento de su esposo, en abril de 2017, en un accidente automovilístico, se dedicó a criar a sus pequeños, puesto que también tiene una buena relación con el hijo de Elías, Martín Elías Jr. Encontró en las redes sociales una forma muy particular de seguir gestionando ganancias y es por medio de estas que da a conocer su vida personal.

Pese a que han pasado más de ocho años desde la partida de Elías, la empresaria ha gastado energías en el mundo musical, manteniendo el legado de su esposo fallecido y ayudando a nuevos artistas a sonar en Colombia, por lo que no ha perdido el contacto con los fanáticos del cantante e incluso, los ha convertido en seguidores propios que no dudan en apoyarla.

La viuda de Martín Elías aseguró que se confió al momento de realizar los pagos por medio de un link que le enviaron - crédito Instagram @dayanajaimes55

Recientemente, compartió en sus historias un suceso que asustó a sus seguidores. Y es que según comentó mientras estaba en un automóvil, los ladrones la cogieron dormida y lograron robar dinero de su cuenta bancaria.

En la actualidad, con el avance de la tecnología, se han hecho fuertes los ataques por parte de hackers y delincuentes cibernéticos que no dudan en aprovecharse del desconocimiento e inocencia de las personas del común con respecto a diferentes procesos de pago de diferentes servicios tecnológicos.

Y eso le pasó a Jaimes, que entre risas aprovechó que se movilizaba en el puesto de copiloto para comentar su mala experiencia con el ataque que sufrió por parte de desconocidos. También usó su propia experiencia para decirle a sus dos millones de seguidores que no caigan en este tipo de engaños.

Inició afirmando que cayó en una estafa que le llegó por medio de un mensaje: “Vengo a contarles algo que nunca en mi vida imaginé que me podría suceder. Imagínense que yo me levanté muy temprano y me puse a revisar el celular y veo un mensaje que me llega, donde hay un link y me dicen que iba a recibir un descuento en mi recibo del celular si lo pagaba enseguida”.

La influenciadora aseguró que hay un nuevo tipo de estafa - crédito Instagram @dayanajaimes55

Afirmó que se confió y accedió a pagar su recibo telefónico por medio del link que le dieron. Aseguró que hizo su pago por medio de Nequi: “Yo no sé a mí que me pasó, una mujer que le pone malicia indígena a todo, le di clic. Eso te manda al portal de claro y yo digo bueno, no voy a pagar con mi cuenta de ahorros sino con la de Nequi”.

Infortunadamente para la influenciadora, la robaron. Según comentó, fueron tres transacciones las que hizo porque ”yo intenté pagar y me salía que la clave dinámica era inválida”. Entre risas dijo que esa plata la tenía ahorrada. También dijo que había perdido esa plata, porque llamó a la entidad bancaria y desde esta le confirmaron que no se podía hacer nada.

Finalmente, concluyó que se debe estar seguro antes de hacer transacciones bancarias para evitar estos sucesos: “Es una nueva modalidad, tengan mucho cuidado Nadie regala nada. Uno nunca se gana nada, ni beneficios, ni nada. Uno tiene que pagar por medio de la aplicación”.