Marcela Reyes reveló que es víctima de envidia y mostró como ha afectado su vida

Las plantas de Marcela Reyes están quemadas, según ella, por la envidia y malas energías - crédito @MarcelaReyes/Instagram

Marcela Reyes es una reconocida Dj paisa que vivió una situación de infidelidad que fue ampliamente comentada en redes sociales, pues en un video, que se hizo viral, se observó a la mujer furiosa pretendiendo tumbar la puerta del apartamento donde supuestamente se encontraba su esposo con una amante.

Superado este momento amargo de su vida, Reyes aprovechó el boom del engaño del que fue víctima para empezar nuevos proyectos y consolidar su reconocimiento como artista. No obstante, no todo ha sido color de rosa, pues al parecer, la artista no ha estado exenta de la envidia de algunas personas de querer, según dijo, lo que ella posee.

Marcela Reyes reconoció que es víctima de envidia - @Registraduria / X

Esta revelación la dio a conocer a través de las historias de su cuenta en Instagram, plataforma que aprovechó para evidenciar cómo se ha visto afectada por dicha emoción. Uno de sus primeros comentarios fue sobre su pelo, debido a que en algún momento de su vida sufrió calvicie.

“Me pasa mucho, que personas que no tiene confianza conmigo, que no me conocen realmente, me ven en la calle y se me tiran a cogerme el pelo, no es tan cómodo (...)”, expresó la Dj, asegurando que el pelo es tan íntimo como cualquier otra parte de su cuerpo.

Marcela Reyes no le gusta que le toquen el pelo - crédito @MarcelaReyes/Instagram

“Además, la envidia, a veces, la mala energía, marchita las cosas, o por ahí dicen que les da el mal de ojo, entonces no es como tan bueno”, indicó.

De mismo modo, publicó otra historia donde evidencia el lamentable estado de sus plantas, a lo que ella le atribuye las malas energías que recibe. Pero ahí no terminaría el llamado “mal de ojo”, pues la “maldición” también habría recaído hasta en sus mascotas.

“Se me han muerto casi todas mis mascotas, mis platas lo reflejan siempre, pero ¿Saben qué? No han podido conmigo ni podrán porque estoy con Dios y mis buenas acciones son las que me blindan el alma”, indicó Reyes. Y agregó que su salud también es muestra del mal ambiente que vive a su alrededor.

Por último, explicó que siempre está pendiente de sus plantas, así como de su hogar aunque maneje un ritmo de trabajo acelerado: “Las voy a limpiar yo misma con un producto especial, ya le quitamos las manchas, vamos a darle amor y buena energía, que sientan quien es la mamá que las ama. Estos cactus están en toda la entrada de mi hogar, y están contra toda la mala energía que le quieran tirar a uno. Es que la envidia es una cosa muy berraca”.

Evite sentir envidia siguiendo consejos por especialistas - crédito CORTESÍA SM CONTENT STUDIO/Europa Press

Consejos para evitar sentir envidia

La envidia es una emoción que surge cuando una persona siente desagrado o incomodidad al observar las cualidades, logros o posesiones de alguien más y desea tener lo mismo o incluso privar a la otra persona de ello. A menudo, esta emoción está ligada a comparaciones personales y a una percepción de carencia o inferioridad en relación con los demás. Estos son algunos consejos prácticos para evitar sentir esta emoción que puede resultar dañina:

Reconoce tus emociones: la envidia es una emoción humana común. Aceptarla sin juzgarte ayuda a entender por qué surge y cómo puedes gestionarla.

Practica la gratitud: dedica unos minutos al día para reflexionar sobre las cosas positivas en tu vida. La gratitud redirige tu atención hacia tus propios logros y reduce el enfoque en lo que otros tienen.

Establece metas personales: define tus propios objetivos, independientes de lo que otros poseen o han logrado. Tener tus propias metas te da una dirección clara y evita comparaciones innecesarias.

Sé consciente de las redes sociales: recuerda que, en las redes, muchas veces se muestran solo los aspectos positivos de la vida de las personas. Ser crítico con estas imágenes y mantener una perspectiva realista evita el sentimiento de comparación.

Trabaja en tu autoestima: dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien contigo mismo y fortalece tu confianza. La envidia suele surgir cuando uno siente que le falta algo en su vida.

Apoya a los demás: al celebrar los logros de los demás, conviertes la envidia en una oportunidad de conectar y aprender, lo cual ayuda a fomentar relaciones más positivas y enriquecedoras.