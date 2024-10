La historia de los restos humanos que permanecen en una de las iglesias más visitadas de Bogotá

La Catedral Primada se encuentra en la Plaza de Bolívar - crédito Colprensa

Bogotá es una de las ciudades más visitadas de Colombia. Se estima que la capital recibe al año más de 12 millones de turistas entre nacionales y extranjeros, siendo su zona céntrica uno de los espacios que más se recomienda, principalmente por la zona de los museos.

De esta forma, la plaza de Bolívar terminó siendo un punto clave de encuentro para los visitantes y de la misma forma, la Catedral Primada, la primera iglesia de la ciudad, una de las más visitadas en el distrito. Este lugar fue construido en 1539 por orden de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la ciudad.

En esta iglesia se encuentra un busto de Santa Isabel de Hungría, patrona de la Arquidiócesis de Bogotá y que para los católicos representa una “exponente de la caridad humana” y es homenajeada cada año los 17 de noviembre.

Santa Isabel nació en 1207; durante su vida tuvo varios momentos difíciles, se casó a loas 14 años, pero su esposo falleció meses más tarde, lo que provocó que entregara su vida a Dios y ayudará a necesitados, a los que les donó toda su riqueza. Se afirma que esta mujer construyó un hospital en el distrito de Wartburg, Alemania, a donde se acercaba para ayudar en lo que pudieran necesitar los enfermos a diario.

Esta es la primera iglesia de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Todo esto provocó que Santa Isabel se convirtiera en el símbolo de la caridad en Europa, fue canonizada por el papa Gregorio IX, que la llamó “la mujer más grande de la Edad Media alemana”; desde ese entonces, múltiples creyentes han afirmado que la religiosa es responsable de cientos de milagros.

La patrona de Arquidiócesis de Bogotá es representada como una dama de la realeza, con una corona y un cesto de rosas, que representan los milagros que realizó y que provocaron que en múltiples capillas le rindieran homenajes, siendo Bogotá uno de los espacios más destacados.

Sobre el busto de la religiosa en Bogotá se han creado múltiples teorías, entre ellas, que sus huesos se encuentran en un sarcófago que permanece a un costado de la pieza con su rostro; sin embargo, a pesar de que sí hay restos humanos al interior de este objeto, no se tratan de los de la religiosa.

La religiosa es la patrona de la Arquidiócesis de Bogotá - crédito DAC

En realidad, en una de las 12 capillas del templo están los restos de personajes de la historia colombiana como Antonio Nariño, Gregorio Vásquez de Arce o Gonzalo Jiménez de Quesada; alrededor de esta zona de la Catedral Primada hay un cuadro inspirado en el tradicional de Murillo, “Santa Isabel curando a los tiñosos”, además de los cenotafios de los arzobispos y las placas conmemorativas de personajes como Fray Domingo de las Casas y el cardenal József Mindszenty.

Cabe destacar que, el busto de Santa Isabel de Hungría tiene las firmas de los tres papas que han visitado Bogotá, que la catedral fue reconocida con el título honorífico de Primada de Colombia por el papa León XIII, recibió el título de basílica en 1907 y su nombre original es Santa Iglesia Catedral Primada Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción en Bogotá.

Este no es el único sitio religioso con historias sobre restos humanos en Bogotá, ya que en la iglesia de San Agustín, ubicada en la carrera séptima con calle séptima, se afirma que reposan los restos de Policarpa Salavarrieta, “La Pola”, pero esto no ha podido ser comprobado, debido a que al sótano del lugar no pueden ingresar visitantes, solo para casos puntuales se permite el acceso de extraños de la iglesia para reparaciones o aspectos de esta índole.