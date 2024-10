Reforma laboral directo al Senado: Mafe Carrascal dijo que insistirán en que vuelvan a discutir artículos eliminados

La representante María Fernanda Carrascal aseguró que el Gobierno insistirá en la formalización y protección de los trabajadores rurales en el Senado - crédito @MafeCarrascal/X

La reforma laboral propuesta por el Gobierno, que fue aprobada en la Cámara de Representantes, enfrentará un nuevo reto en el Senado de la República. Si bien la aprobación en la primera incluyó importantes avances en términos de formalización laboral y protección de los derechos de diversos sectores, varios puntos clave quedaron fuera, lo que provocó un debate que promete intensificarse en la siguiente etapa legislativa.

María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico y coautora del proyecto, fue una de las figuras más visibles en la defensa de la reforma laboral. Durante las últimas sesiones, la plenaria terminó de discutir y votar la totalidad del articulado propuesto, añadiendo ocho nuevos artículos que abordan temas de gran relevancia como la formalización de los transportadores de carga y pasajeros, la licencia matrimonial, y medidas contra la discriminación de personas reintegradas en medio del conflicto armado, entre otros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, tres artículos relacionados con el sector agropecuario, los 31, 32 y 33, fueron rechazados, lo que causó una gran preocupación entre los defensores de los derechos laborales en el campo. El artículo 31 planteaba que, después de 27 semanas consecutivas de trabajo, el contrato agropecuario se volvería indefinido, brindando mayor estabilidad a los trabajadores del sector; el artículo 32 proponía la creación del “jornal agropecuario”, una modalidad de pago diario con salario y prestaciones; y el artículo 33 buscaba establecer condiciones mínimas de vivienda para los trabajadores rurales.

Con la reforma laboral en camino hacia el Senado, los defensores de los derechos laborales en el campo, como Mafe Carrascal, esperan que se reabran los debates sobre los artículos eliminados en la Cámara - crédito @MafeCarrascal/X

Frente a este revés, Mafe Carrascal, a las afueras del Salón Elíptico del Congreso, expresó con determinación ante los medios de comunicación que el Gobierno no abandonará estos temas en la discusión que se llevará a cabo en el Senado. De acuerdo con la congresista: “Nosotros siempre vamos a insistir en fortalecer y no solamente en fortalecer, sino en formalizar el trabajo del campo y los campesinos y campesinas deben ser, no solamente bien remunerados, sino que se les debe asegurar su vejez; su pensión para la vejez, se les debe asegurar su seguridad social y también las prestaciones. Así que nosotros, nosotras, quienes hacemos parte de la bancada de Gobierno, vamos a seguir insistiendo en que esto se logre y que se vuelva a discutir y que se vuelva a presentar para la discusión en Senado”.

Carrascal resaltó la importancia de que los trabajadores rurales cuenten con acceso a una pensión y seguridad social, así como a todas las prestaciones laborales correspondientes.

La representante también destacó que, aunque el sector agropecuario no vio aprobados los artículos que lo beneficiaban, el proyecto de reforma laboral avanzó en otros aspectos importantes. Carrascal mencionó específicamente el acuerdo con los transportadores de carga y pasajeros, que se formalizó a través de la reforma. Lo novedoso, según explicó, es que se tuvo en cuenta el tiempo de carga y descarga de las mercancías, un tema que había sido históricamente ignorado y que representa una mejora significativa en las condiciones laborales de este sector.

La representante Mafe Carrascal reafirmó su compromiso con los derechos de los trabajadores del campo, asegurando que el Gobierno no descansará hasta lograr la formalización laboral y mejores condiciones para los campesinos - crédito Colprensa

Con el reciente avance de la reforma laboral en Cámara, el proyecto logró superar dos de los cuatro debates legislativos requeridos para su aprobación definitiva, culminando su trámite en la Cámara de Representantes. A pesar de este logro, aún queda un camino por recorrer, ya que el siguiente paso será su estudio en el Senado, donde primero deberá ser evaluada por la Comisión VI, antes de pasar a la plenaria de dicha cámara.

Sin embargo, la situación en el Senado es más incierta. A diferencia de la Cámara de Representantes, donde el proyecto contó con el respaldo necesario para avanzar, en la cámara alta no hay seguridad de que las mayorías estén a favor. Se prevé que los debates en esta instancia generen confrontación entre los argumentos de la bancada del Gobierno y los de la oposición.