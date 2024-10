Este era el engaño que utilizaba Brayan Campo para atraer niñas: utilizaba su tienda veterinaria

Brayan Snaither Campo Pillimué quedó libre por vencimiento de términos por un caso de abuso sexual contra menor de 14 años hace más de cinco años en otra ciudad, por lo que se teme que puedan haber más víctimas - crédito redes sociales y Google Maps

La conmoción en Colombia por el feminicidio de Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años desaparecida el 29 de septiembre de 2024, ha revelado el modus operandi de Brayan Snaither Campo Pillimue, el principal sospechoso del crimen.

Campo, de 32 años, utilizaba su tienda veterinaria como un señuelo para atraer a menores, ofreciendo regalos y collares para sus mascotas, según informes de El Nuevo Siglo.

De acuerdo con las autoridades, Campo habría asesinado a Sofía el mismo día de su secuestro, después de engañarla para que ingresara a su local.

Éver Rivero, secretario de Gobierno de Candelaria, confirmó que el sospechoso intentó secuestrar a otra niña horas antes de la desaparición de Sofía, quien logró escapar y posteriormente identificó a Campo como su atacante. Este testimonio fue crucial para la captura del acusado.

Ocampo fue dejado en libertad en 2019 por vencimiento de términos - crédito montaje Mariana Mejía. Fotos @DonIzquierdo_/X-@SantiagoMolanoP/X

El 17 de octubre, tras la confesión de Campo, que admitió haberla secuestrado y asesinado, las autoridades comenzaron a investigar al señalado.

Un allanamiento en su veterinaria reveló evidencias que lo vinculaban al crimen, incluyendo fluidos y rastros de sangre compatibles con los de la niña. Bajo presión policial, Campo confesó su autoría y proporcionó las coordenadas que llevaron al hallazgo de los restos de Sofía en un avanzado estado de descomposición.

Campo, quien tiene antecedentes por delitos sexuales, confesó haber golpeado a la menor con una pala, lo que le causó graves traumatismos en el cráneo.

Aunque negó haber abusado sexualmente de Sofía, las autoridades aún investigan esta posibilidad. La Alcaldía de Candelaria confirmó el hallazgo del cuerpo, pero debido a su estado, será Medicina Legal quien confirme la identidad de los restos.

El cuerpo de Sofía lo intentaron incinerar

El caso ha generado conmoción en la comunidad, especialmente por los detalles revelados sobre las acciones de Campo. Según su confesión, el rapto ocurrió al mediodía, pero no fue hasta las 6:00 p. m. que decidió trasladar el cuerpo al cañaduzal. Durante las horas que tuvo el cuerpo en su poder, persisten dudas sobre lo que realmente ocurrió.

Las investigaciones también revelaron que los huesos encontrados presentaban rastros de calcinación, lo que sugiere que Campo intentó incinerar el cuerpo para eliminar evidencias.

Sofía Delgado desapareció el 29 de septiembre de 2024, cuando salió a comprar un champú para una mascota - crédito Redes sociales/X

Actualmente, enfrenta cargos por desaparición forzada, pero se espera que se le imputen cargos adicionales de acceso carnal violento y feminicidio a medida que avance la investigación.

El caso ha desatado una ola de indignación pública, especialmente tras conocerse que Campo tenía antecedentes por abuso a menores desde 2018, aunque no fue condenado debido a la expiración de los términos legales.

La revelación de estos antecedentes ha llevado a cuestionar la efectividad de los procedimientos judiciales en Colombia, en particular la operatividad de las alertas para la protección de menores.

La respuesta del padre ante la confesión de Campo

Cristian Delgado, padre de Sofía Delgado Zúñiga, expresó su dolor y desconcierto tras el hallazgo del cuerpo de su hija de 12 años en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

La familia Delgado, devastada por la pérdida, ha mostrado una sorprendente capacidad de perdón hacia Campo, aunque insisten en la necesidad de justicia.

Cristian Delgado ha manifestado su intención de luchar por la implementación de la cadena perpetua para quienes cometen crímenes contra menores. “Lo perdonamos en el corazón, pero eso lo tengo que pelear”, declaró Cristian, subrayando su compromiso de buscar justicia en nombre de su hija.

Durante la investigación, la familia vivió momentos de incertidumbre y temor, sin imaginar que el crimen había ocurrido cerca de su comunidad.

El padre de Sofía Delgado declaró que perdona al presunto asesino de su hija - crédito red social X

Cristian Delgado explicó que no conocían a Campo y que no había indicios de problemas previos. “Nunca llegamos a tener trato con esa persona”, afirmó, destacando que Campo no era del municipio y que había llegado recientemente.

La familia Delgado ahora se enfrenta a una nueva etapa en su búsqueda de justicia para Sofía. Cristian Delgado expresó su desconcierto ante lo sucedido, subrayando que su familia nunca había tenido problemas con nadie.

Con la detención de Brayan Campo, la familia espera que se haga justicia y que se tomen medidas para evitar que crímenes como este se repitan en el futuro.