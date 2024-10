Iron Man llegó a Pasto para darle una lección a los imprudentes: esto fue lo que pasó

El creador de contenido le dio una lección a los infractores - crédito @decibelpranktv/X

Iron Man, también conocido como Tony Stark, es uno de los personajes más icónicos y queridos del universo Marvel, tanto en los cómics como en el mundo del cine, marcando a toda una generación. Ha dejado una huella profunda en la cultura popular. No solo es un símbolo de ingenio e innovación, sino también un ejemplo de cómo los seres humanos, a pesar las imperfecciones, pueden utilizar sus habilidades y recursos para el bien común.

Además, la interpretación de Robert Downey Jr. ayudó a redefinir al personaje para nuevas generaciones y estableció un estándar para las películas de superhéroes. En resumen, este personaje es mucho más que un hombre en una armadura. Es un héroe cuya inteligencia, valentía y sacrificio han dejado marca en la historia de Marvel y en la cultura popular mundial.

En estos días parece que las calles de Pasto ahora cuentan con su propio Iron Man, pues un tiktoker se disfrazó del superhéroe y salió a “defender a la ciudad” de los motociclistas imprudentes que invaden las ciclorrutas, lo que puede resultar en una tragedia.

El creador de contenido David Florez subió un video a sus redes sociales en el que denunció la problemática que enfrenta la ciudad como consecuencia de los conductores de motocicletas que transitan por la vía exclusiva para las bicicletas. El joven se puso una máscara robotizada del personaje de Marvel y con espuma en mano encaró a los infractores para obligarlos a circular por la carretera.

Como si fuera un superhéroe, el joven salió a las calles para "defender a la ciudad" - crédito VisualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

“Esto es una ciclorruta, por aquí no puedes transitar”, dijo el tiktoker a un motociclista. Al hombre no le importaron las advertencias de Florez y decidió pisarle el pie con la llanta de su vehículo; sin embargo, no se esperaba que el superhéroe le disparara con su espuma.

En el material audiovisual se observa que varios de los conductores se molestaron con la postura del joven, por lo que trataron de rebasarlo. Por su parte, las personas que se encontraban transitando por la carretera se unieron al llamado heroico del influenciador y mostraron su apoyo, presionando a los infractores para que descendieran del carril exclusivo.

El video ya cuenta con más de 269,000 visualizaciones, y 9,542 reacciones. Los internautas no tardaron para mostrar su postura frente a esta iniciativa. “Hagámoslo viral para que consiga el traje completo”; “Te amo, Ironman”; “Lastimosamente, hay muchos que, aunque saben que están haciendo mal, se enojan. Los usuarios de motos, la mayoría hacen cosas así, no respetan”; “Este tipo de personas valientes son las que hay que apoyar” y “Sinceramente hace falta cultura ciudadana, ¡superbién su mensaje!”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.

Florez ayudó a un cachorro que habían abandonado - crédito iStock

En otra de sus publicaciones, el joven compartió un conmovedor momento en el que encontró un cachorro abandonado en un potrero de la ciudad. “No puedo creer que la gente no tenga corazón como para tirar a un perrito a la basura. Vamos a ver en que estado se encuentra, se nota que está inflamada, seguramente llena de parásitos. La comunidad nos informó que lastimosamente lo habían abandonado”, afirmó.

Florez se dedicó a dejar al cachorro en buen estado, lo bañó, peinó y alimentó; sin embargo, esta no sería la primera vez que rescata animales, pues en uno de sus más recientes videos ayudó a dos gatos que se encontraban en malas condiciones al interior de una vivienda. Ante estos actos de servicio, la comunidad ha mostrado su apoyo al creador de contenido para que continúe publicando esta clase de videos que inspiran a las personas para actuar bien y en pro de los demás.