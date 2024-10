Movistar dejó de funcionar y las redes sociales se llenaron de divertidos memes

Usuarios de redes sociales se divirtieron con la caída del servicio de Movistar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la tarde del lunes 14 de octubre de 2024, varios usuarios de redes sociales reportaron fallas en la prestación del servicio de Movistar, aunque la empresa de telefonía no confirmó las falencias, los internautas aprovecharon el momento y compartieron divertidos memes, como una forma de superar la frustración de pasar el día festivo sin conexión a internet ni servicios móviles.

Por tal motivo, Infobae Colombia recopiló los mejores mensajes que compartieron los usuarios de X sobre la falta de servicio, lo que les impidió, por ejemplo, hasta el pago de facturas.

Por ejemplo, @mjhslover aseguró que Movistar Colombia se demora más para arreglar el problema de servicio que para enviar los cobros y mensajes de vencimiento de factura.

Usuarios de redes aseguraron que los de Movistar para cobrar sí son buenos - crédito Redes sociales/X

@MrTraans compartió una divertida imagen sobre lo que debió suceder al interior del call center de Movistar recibiendo las quejas y llamadas de todos los usuarios sin servicio.

Los usuarios de redes aseguraron que así estuvo el call center de Movistar tras la deficiencia en el servicio - crédito Redes sociales/X

El comediante Frank Martínez también se vio perjudicado por la falta de servicio de la empresa de telecomunicaciones, por lo que explicó la razón por la que tiene un contrato con Movistar: “Me encantan los lugares donde no hay señal, por eso me gusta Movistar, en ninguna parte me coge 😍😂”.

Hasta los humoristas aprovecharon para publicar imágenes divertidas - crédito Redes sociales/X

Aunque los usuarios de Movistar llenaron las redes sociales de memes y mensajes divertidos, clientes de otras empresas aprovecharon para reír un rato con la desgracia ajena, aunque aseguraron que la señal de Claro deja de funcionar muy seguido.

Algunos usuarios ya están acostumbrados a no tener servicio - crédito Redes sociales/X

El usuario @MrTraans se divirtió con la situación, pues se refirió a lo anecdótico que sería el hecho de que el call center de Movistar trabajara con su propio servicio, el cual, no funcionaba, por lo que no tenían la posibilidad de atender las quejas de los usuarios.

Los problemas que pueden tener los trabajadores del call center sin internet - crédito Redes sociales/X

Para @percycal el hecho de no tener servicio de Movistar fue sinónimo de que también le hubieran quitado el servicio de energía.

Reacciones por caída de los servicios de Movistar - crédito Redes sociales/X

@zDaaank_ aseguró que con su último aliento maldijo a Movistar.

Con el último aliento maldijeron a Movistar - crédito Redes sociales/X

Los usuarios de redes sociales recordaron las múltiples veces que los servicios de Bancolombia han dejado de funcionar, por lo que utilizaron una divertida escena de Los Simpson para relacionar las dos empresas.

La costumbre de culpar a otras empresas por el servicio caído - crédito Redes sociales/X

@zDaaank_ compartió otra imagen de Los Simpson sobre la labor de los técnicos de Movistar y su demora para arreglar los daños.

Los técnicos de Movistar - crédito Redes sociales/X

@mathi9404 confesó que duró más de una hora reiniciando el módem para restablecer el servicio, hasta que se dio cuenta de que el sistema se había caído.

Los usuarios reiniciaron sus módem sin saber que el servicio estaba caído - crédito Redes sociales/X

@DanyHans aseguró que sería otro mundo si Movistar respondiera igual de ágil a la caída de su servicio, de la misma manera en la que envían mensajes de cobro con una semana de anticipación.

En redes piden que las soluciones lleguen con la misma velocidad que los cobros - crédito Redes sociales/X

@lunalunera3100 también cayó en la trampa de reiniciar el módem antes de darse cuenta de que el servicio estaba caído.

Muchos usuarios pensaron que la solución sería reiniciar el módem - crédito Redes sociales/X

Los usuarios también aprovecharon la oportunidad para recordar al ciclista Nairo Quintana que, en su paso por el Movistar Team tuvo una caída, por lo que compararon el servicio de la empresa de comunicaciones con el golpe del deportista colombiano.

Movistar caído como sus ciclistas - crédito Redes sociales/X

@Henuttmire confesó que estuvo a punto de dañar su celular, incluso, de cambiarse a Claro, por lo que le advirtió a Movistar este tipo de daños no se puden volver a repetir.

Usuarios piden a la empresa de telefonía que la situación no vuelva a suceder - crédito Redes sociales/X

La usuaria @buterahiml_ confesó que intentó pagar una factura y reinició su dispositivo celular en varias oportunidades, hasta que supo que el servicio estaba caído.,

Usuarios no lograron pagar sus recibos - crédito Redes sociales/X

Cómo radicar un PQR en Movistar

Los usuarios tienen derecho a presentar Peticiones, Quejas/Reclamos o Recursos (PQR) en cualquier momento a través de los medios de atención disponibles. Para PQR verbales, se debe proporcionar el nombre completo, número de identificación y motivo de la solicitud, mientras que en el caso de PQR escritas, se debe incluir además una dirección de notificación.

Al presentar la PQR, se le asignará un Código Único Numérico (CUN) para su seguimiento. Tenga en cuenta que no es necesario pagar la factura para que se tramite la PQR, y el servicio no será suspendido si la PQR fue presentada antes del vencimiento y se pagaron las sumas no reclamadas.

La empresa tiene 15 días hábiles para responder y este plazo puede extenderse si se requieren pruebas adicionales. Si no se recibe respuesta en el plazo establecido, la solicitud se entenderá resuelta a favor del usuario (Silencio Administrativo Positivo), por lo que si el usuario no está conforme, puede interponer recursos de reposición y apelación dentro de los 10 días siguientes a la notificación.

Los canales de atención incluyen líneas gratuitas para personas naturales y empresas, con opciones específicas para consultas, activación de servicios y atención general que se pueden consultar en la página web de Movistar.