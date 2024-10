Alejandro Char dijo que Barranquilla y el Metropolitano están listos para recibir a la selección Colombia

La Tricolor se enfrentará a Chile con miras al mundial de 2026 - crédito @AlejandroChar/X

La selección Colombia se prepara para enfrentar a Chile con miras a la Copa Mundial de la Fifa México/Estados Unidos/Canadá 2026. El encuentro futbolero se llevará a cabo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, casa de la Tricolor que busca conseguir los tres puntos y quedarse con el segundo lugar en el listado de eliminatorias.

La nueva fiesta en la capital del Atlántico se vivirá en medio de la celebración de los 100 años de la selección Colombia, razón por la que la ciudad tiene todo listo para recibir a los locales y visitantes que desean disfrutar del partido. En cabeza del alcalde, Alejandro Char, el mandatario local realizó una visita de inspección para verificar que todo esté listo previo al encuentro de balompié.

La selección Colombia juega en el estadio Metropolitano de Barranquilla contra Chile - crédito Federación Colombiana de Fútbol

A través de su cuenta de X, Char compartió un video en el que daba un parte de tranquilidad sobre el estado de la gramilla del estadio, además, no dudó en reaccionar la fiesta que vivirá su ciudad durante el encuentro Colombia vs. Chile. “¡#Los100DeLaSele los celebraremos en casa! El Metro está listo para vivir el partidazo @FCFSeleccionCol vs. Chile. Vamos a demostrar una vez más por qué Barranquilla es mundial. ¡Sí se puede!”.

En su visita al Metropolitano, el alcalde de Barranquilla aseguró que todo está listo, incluso, en los alrededores del escenario deportivo, expresando la emoción que le despierta recibir nuevamente a la selección de fútbol colombiano. “Colombia, estamos aquí –más que nunca– preparados para el partido del martes, todos felices en Barranquilla, festejando los 100 años de nuestra Selección. Y bueno, haciendo un paneo a nuestra cancha, el césped de nuestro Metro, los entornos, los alrededores”, aseguró inicialmente.

Después de esto, destacó que la ciudad avanza firme esperando que Colombia venza a Chile durante el encuentro en la gramilla. Y agregó: “Estoy muy contento de cómo avanza toda la ciudad, firme como siempre, esperando a nuestra ‘sele’ para un triunfo este martes contra Chile. Sí se puede, Colombia”.

Alejandro Char anunció día cívico en Barranquilla por el partido de la selección Colombia - crédito @AlejandroChar/X

Asimismo, el 12 de octubre de 2024, el alcalde Alejandro Char advirtió a los barranquilleros que el día del encuentro de la selección Colombia se declarará día cívico para que todos puedan apoyar a la Tricolor durante el partido. La medida despertó algunas críticas, pues el anuncio se hizo un día más tarde de que Shakira anunciara su segunda fecha en Bogotá y dejara por fuera a Shakira.

Medidas para el partido

De acuerdo con información difundida por medios locales, la Alcaldía de Barranquilla ya realizó el proceso de fumigación con el objetivo de prevenir plagas como el dengue, teniendo en cuenta la jornada de lluvias que azotó a la ciudad en días anteriores al encuentro. Otra de las actividades a las que se sometió a la gramilla, se realizó una aireación preventiva que consistió en perforar superficialmente el terreno para crear conductos que le permita el acceso al aire, agua y otros fertilizantes que eviten la compactación del terreno.

También se adelantan cortes del gramado y sus respectivas fertilizaciones tanto foliares como granulares.

Tenga en cuenta si planea asistir al partido

Alcaldía de Barranquilla implementó algunas medidas para que los visitantes disfruten del partido Colombia vs. Chile - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La Alcaldía y la Policía Metropolitana de Barranquilla tienen todo listo para cuidar de los visitantes con más de 2.000 uniformados en las calles y se instalarán alrededor del estadio tres anillos de seguridad como medida para fortalecer el ingreso a las instalaciones del Metro. La instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) se hará a partir de las 11:30 a. m.

Para garantizar la movilidad, el distrito de Barranquilla tendrá cierres viales a partir de las 10:00 a. m. Asimismo, se llevará a cabo el cierre completo de los dos carriles de la calle 46 para evitar flujo de carros y motos en contra vía dejándola únicamente como zona peatonal e ingreso de parqueadero.