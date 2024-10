En Cúcuta se desató una batalla campal en medio de un accidente de tránsito

El hecho violento captó la atención de los transeúntes - crédito @jhonjacome / X

En la noche del sábado 5 de octubre de 2024 se presentó un incidente en el sector Natilán de Cúcuta, que dejó a la comunidad conmocionada y en alerta ante la respuesta de las autoridades, y es que no brindaron una mayor ayuda, de acuerdo con lo reportado por la comunidad.

Un conductor, aparentemente bajo los efectos del alcohol, se convirtió en el protagonista de un caos vehicular al embestir varias motocicletas estacionadas en la zona. Las imágenes captadas en video por los habitantes y transeúntes, indican que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró la magnitud de los daños causados por el vehículo en su trayecto descontrolado.

El impacto del accidente no solo fue material, sino que también provocó una reacción violenta por parte de los propietarios de las motocicletas afectadas, que se mostraron enfurecidos por los daños a sus vehículos, debido a que atacaron el automóvil del conductor, dejándolo severamente dañado.

La situación estuvo a punto de escalar a un nivel de violencia física mayor, pero fue contenida gracias a la intervención de la hermana del conductor, que se encontraba con él y logró calmar a la multitud, pues pidió que pararan, debido a la gravedad de los golpes.

Este hecho fue resaltado a través de las redes sociales donde muchos afirmaron que la mujer se metió en medio del problema para intentar calmar la situación y lo logró: “Más allá del desorden en el que siempre esa zona ha estado, porque no es un secreto. La valentía de la hermana para que no le pasara nada al protagonista del video. Mis respetos eso se llama sangre se familia que pocos tienen”.

Entre tanto, otros usuarios de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, se fueron en contra del actuar de las autoridades, asegurando que no intervinieron en ningún momento: “La Policía, nuevamente, no sirven, no hacen nada y la señora muy valiente defendiendo al borracho, yo no sé que hubiera hecho la verdad. No sé qué pasa con la Policía en Colombia. En serio, brillan por su ausencia, estamos mal con esa inseguridad”.

Y es que a pesar de la presencia de agentes de la Policía de Cúcuta de Norte de Santander en el lugar desde el inicio del caso, los testigos afirman que los uniformados no intervinieron para controlar la situación, limitándose a observar los hechos.

Esta aparente inacción ha generado indignación entre los habitantes de Natilán, que exigen una respuesta clara de las autoridades sobre su proceder en este y todos los sectores de la capital de Norte de Santander.

Las críticas no cesan: “Procedimiento de detención es el problema. La Policía tiene que intervenir en ‘ciertas condiciones’ para hacer efectiva la captura. Como agarraron a piedra al carro e iban a lincharlos, tendrían que detenerlos a todos. Por eso, esperaron a que se calmara la cosa”, dijo otro de los usuarios.

Y es que también fue muy criticada la “justicia por mano propia”, teniendo en cuenta que esta es una modalidad que ha tomado fuerza en el territorio nacional ante la cantidad de hechos delincuenciales, pues los ciudadanos no confían en la justicia y prefieren tomar acción de esta forma para darles una “lección” a los criminales y personas que causan accidentes.

En cuanto al conductor, se sabe que fue detenido por las autoridades y acusado de daño en bien ajeno. Además, se le impuso la multa más alta contemplada por la ley debido a su estado de embriaguez, aunque el episodio ha dejado una sensación de malestar entre los habitantes del sector, quienes esperan que las autoridades actúen de manera más efectiva en el futuro para evitar que situaciones similares se repitan.