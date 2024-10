Beéle le habría lanzado indirectas a la modelo Isabella Ladera tras afirmaciones de ruptura

El joven artista dedicó el fragmento de una canción en sus redes sociales a la modelo venezolana - crédito @beele/TikTok

Desde que la modelo venezolana Isabella Ladera confirmó que terminó su relación con Beéle, han sido múltiples las reacciones en redes sociales de los seguidores de la ahora expareja.

Incluso, la ex reina de belleza Kelly Reales también se pronunció en una publicación, en la que aseguró que no tiene ningún tipo de acercamiento con el cantante, como se ha especulado.

La polémica continúa escalando con una nueva publicación del intérprete de Inolvidable y Morena, en la que lanzó una nueva indirecta en contra de la modelo venezolana. Se trató de un video de TikTok en el que interpreta el estribillo de uno de sus temas en el que indica que, aunque las cosas hayan llegado a punto final, el artista continúa pensando en la joven que le robó el corazón una vez.

El cantante urbano estrenó un nuevo sencillo llamado ‘Frente al mar’ - crédito @beele/Instagram

“Te estoy pensando, no importa la hora que escuches esto. Estoy jugando a que no te tengo y estoy perdiendo… A Dios le pido que cuide tu cora si llego a perderlo, que si escuchas a mí por la calle sepas muy bien, que si el destino nos separó en la primera siempre habrá una segunda vez”, dice la letra.

Adicionalmente, el barranquillero acompañó esta publicación con una corta leyenda que decía: “Esto es pa’ ti, Isabella Ladera”, al cual le agregó un emoji de un corazón reparado con una venda, algo que muchos interpretaron que el cantante no estaría pasando por un buen momento emocional en su vida personal.

Las reacciones no tardaron en aparecer en la publicación del cantante de parte de sus seguidores, quienes dejaron mensajes como, por ejemplo: “Creo que estoy por perdonar a Beéle y no soy propiamente Isabella”; “dos canciones para la hermosa, pero a los hijos no les ha escrito ni un tema”; “creo que Valentino no va a dormir esta noche con este video”; “Isabella cierra el live no sin antes decir que sea el propio Beéle quien le pida perdón y le diga que la ama, mientras él saca esto”, entre otros.

Qué dijo Kelly Reales sobre Beéle

Kelly Reales mostró su molestia por rumores sobre una relación con Beéle y por los comentarios de los internautas - crédito @kellyreales22/IG

El 2 de octubre comenzaron a circular los rumores de una aparente relación entre Kelly Reales, ex Miss Universe Bolívar, y Beéle, que acababa de terminar su romance con Isabella Ladera. Esto llevó a que la exreina se pronunciara en sus redes sociales sobre los comentarios, desmintiendo que estaba saliendo con el cantante barranquillero en un contundente video.

Inicialmente, Reales aseguró que pondría los comentarios en contra de la modelo venezolana, los cuales provenían, en su gran mayoría, de mujeres, ese mismo género al que durante años ha pedido sororidad en diferentes espacios.

Kelly Reales respondió a los rumores sobre una relación con Beéle y al odio que hay en las redes sociales por toda esa situación - crédito @kellyreales/TikTok

“Primero voy a poner en la mesa a Isabella Ladera. Miren, yo a ella no la conozco y para aclarar los titulares del chisme, no, tampoco me metí en la relación de ella con Beéle. Teniendo en cuenta que la belleza es relativa, a mí, Kelly Reales, me parece que la pelada es exótica, bonita y no sé quién es. Pero ese no es el caso, el caso es que tú entras a los comentarios de sus fotos y la ola de hate (odio) de las mismas mujeres es increíble”, dijo la exreina ofuscada.

Por otro lado, recalcó que las noticias positivas en ningún momento han sido las protagonistas, al referirse al hecho de que el artista empezó desde abajo luchando por abrirse camino en la industria musical. Para cerrar su declaración, Reales hizo una fuerte comparación entre la situación de Beéle y Camila Rodríguez con el caso de Jhonny Depp y Amber Heard, advirtiendo que el público solo conoce una versión de la historia.

“Los tienen manipulados a todos amores, hasta a mí me tenían manipulada para que sepan. El día que se sepa la verdad se va a caer el mundo entero. Porque recuerden: ‘El lobo siempre será el malo si la historia la cuenta la inocente Caperucita’”, concluyó.