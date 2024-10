Polilla volvió a trabajar y reveló cómo afronta el duelo por la Gorda Fabiola: “Estoy empezando una nueva etapa”

Nelson Polanía retornó al programa La Luciérnaga tras la muerte de su esposa Fabiola Posada - crédito @polilla_feliz / Instagram

Nelson Polanía, humorista colombiano más conocido como Polilla, regresó al programa radial La Luciérnaga el jueves 3 de octubre tras el fallecimiento de su esposa, la también comediante Fabiola Posada, más conocida como La Gorda Fabiola.

La noticia de su muerte, ocurrida el 19 de septiembre, fue confirmada por Polanía en una conversación con Gabriel de las Casas, director del programa de Caracol Radio. La partida de Posada dejó un vacío en el mundo del entretenimiento colombiano, especialmente entre los seguidores del programa de televisión Sábados felices, donde la humorista se destacó por su talento y carisma.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Acabo de hablar con el gran Polilla y me confirma la partida de este mundo de la linda y querida gordita Fabiola Posada. Mi tristeza y el cariño de todo el equipo de La Luciérnaga y Caracol Radio con él, sus hijos y tanta gente que amaba a nuestra gordita”, escribió De las Casas en sus redes sociales anunciando la noticia.

La humorista La Gorda Fabiola fue una figura querida en el entretenimiento colombiano- crédito polilla_feliz / Instagram

Durante su regreso a La Luciérnaga, Polanía compartió con sus compañeros y oyentes el proceso de duelo que ha vivido desde la pérdida de su esposa. En el programa, expresó su gratitud por el apoyo recibido y recordó con cariño a Fabiola, que también era una fiel oyente del espacio radial. “Estoy empezando una nueva etapa. Me siento contento, me siento feliz, todo me recuerda a mi gordita, pero como decía ella: ‘la sonrisa es como la puerta del alma’, entonces el alma siempre va a estar con nosotros y a ella le gustaba mucho todo esto”, comentó Polanía, destacando la importancia de mantener la sonrisa, tal como solía decir su esposa.

La relación entre Polanía y Posada trascendió el ámbito profesional, siendo una pareja querida por el público colombiano. En su intervención, Polanía recordó anécdotas compartidas con la humorista barranquillera y con su colega Pedro González, conocido como Don Jediondo, quien también forma parte del elenco de Sábados felices y de La Luciérnaga: “Venía recordando cosas muy bonitas con Fabiola y que vivió también con todo el grupo de ‘La Luciérnaga’. Ella no pertenecía al grupo, pero sí era de la misma familia. Entonces siempre recuerdo a mi gordita con todo el amor”, expresó Polanía.

“Ella es una inspiración para mucha gente. Me sigue inspirando en mi trabajo, sigue inspirando todo lo que yo estoy haciendo, y pues muy contento de estar otra vez acá”, afirmó el comediante con evidentemente conmovido y con la voz entrecortada. El regreso de Polanía al programa fue recibido con entusiasmo por sus compañeros y oyentes, quienes le brindaron palabras de aliento a través de las redes sociales.

El regreso de Polanía generó entusiasmo entre oyentes y compañeros, reflejado en redes sociales - crédito @WilitosRondon / X

Mensajes como “Un fuerte abrazo para polilla y su familia”; “Gracias Nelson por regresar estaba esperando este momento con ansia y sé que Fabiola está feliz desde el cielo que estés en cabina nuevamente con ese lujo de compañero” y “Que fortaleza, admirable nuestro querido Polilla, gracias a familia y a sus compañeros, han sido parte importante en este duro proceso, ella no se ha ido se pasó a vivir al corazón de todos”, reflejan el cariño y apoyo del público en este difícil momento.

Desde el fallecimiento de Fabiola Posada, Nelson Polanía ha compartido su duelo públicamente en redes sociales, dedicando emotivos mensajes a su esposa. De hecho, apenas el 29 de septiembre el comediante compartió que había recibido las cenizas de su pareja, con quien compartió 28 años de matrimonio: “Pensé que mi alma estaba cansada de llorar y me equivoqué, no pude contener un mar de lágrimas cuando me entregaron ese pequeño cofre caoba que abracé fuertemente contra mi pecho”, escribió Polilla en la sentida publicación.

La pérdida de La Gorda Fabiola ha sido un golpe para el mundo del humor en Colombia, donde su legado perdurará en la memoria de quienes disfrutaron de su talento y alegría.