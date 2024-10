Senado negó la moción de censura en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

El Senado rechazó la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla - crédito Luisa González/REUTERS

En un ambiente cargado de tensión política, la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue rechazada por la plenaria del Senado de la República, en una votación que dejó en claro la falta de apoyo suficiente para avanzar en su destitución. La votación final mostró 51 votos en contra de la moción y 19 a favor, lo que permitió al ministro salir victorioso del episodio, relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El senador Jonathan Pulido, conocido como JP Hernández, fue quien impulsó la moción tras las confesiones de Olmedo López sobre irregularidades dentro de la Ungrd. Hernández expresó su preocupación por el hecho de que una persona señalada en un caso de corrupción estuviera al frente de las finanzas públicas del país, argumentando que Bonilla podría estar directamente implicado.

“Hay testimonios que lo salpican como cómplice, pero si uno los analiza bien, lo que dicen Sneyder Pinilla y Olmedo López, es que usted les daba órdenes”, señaló Hernández en el debate previo a la votación, sugiriendo que Bonilla no solo era cómplice, sino uno de los líderes de la supuesta trama de corrupción.

A pesar de estas acusaciones, el Gobierno mostró su respaldo al ministro desde el inicio. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en una entrevista con La FM, destacó la solidez de la defensa presentada por Bonilla ante el Senado. “Yo creo que el ministro Bonilla fue absolutamente claro y contundente, dio una explicación suficiente al Senado de la República y yo creo que hoy saldrá avante de esa moción de censura”, afirmó Cristo, señalando que este tipo de ejercicios de control político son parte fundamental de la democracia.

Por su parte, Ricardo Bonilla recibió con alivio la decisión del Senado, afirmando su disposición a colaborar con las autoridades judiciales en caso de ser necesario. “Recibo la noticia con beneplácito y espero que la Fiscalía me llame a declarar. No hubo ninguna maquinaría y predominó la sustentación de que yo no tengo ningún problema”, expresó el ministro tras conocer el resultado de la votación.

El respaldo del Gobierno y la falta de consenso en la oposición jugaron un papel clave en el desenlace de este episodio. Desde diversos sectores del Congreso, se manifestó que la oposición carecía del respaldo necesario para que la moción prosperara, lo que debilitó los esfuerzos por remover a Bonilla de su cargo. Aunque las acusaciones en su contra generaron una importante discusión política, no fueron suficientes para lograr su censura.

Capturas en La Guajira por corrupción

En el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la gestión de contratos de carrotanques en La Guajira, varios exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueron detenidos por la Policía Nacional. Entre los arrestados se encuentran Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la Ungrd, Pedro Rodríguez Melo, exasesor de Olmedo López, y Edgar Eduardo Riveros Rey, todos vinculados a estas irregularidades, según indicaron las autoridades.

Las capturas fueron autorizadas por la Fiscalía General de la Nación y validadas por un juez de garantías. En los próximos días, se determinará la medida de aseguramiento para los implicados. “Este es un paso más en el proceso de esclarecimiento de los hechos relacionados con este escándalo”, señalaron fuentes cercanas al caso.

Luis Carlos Barreto fue identificado en las investigaciones como el “otro Sneyder Pinilla”, debido a conversaciones que lo vinculan con actos de corrupción, específicamente en el caso de los carrotanques. Su nombre ya había surgido en etapas previas de la investigación. Este operativo ocurre poco después de las detenciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, ambos enviados a prisión en septiembre por su presunta participación en la misma red de corrupción.