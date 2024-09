Adolescente de 16 años fue asesinada por su novio, también menor de edad

Mujer esposada siendo detenida por la policía, representando un arresto y procedimiento legal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo caso de violencia entre menores de edad se conoció en Bogotá el sábado 28 de septiembre, donde un adolescente de 15 años de edad es señalado de asesinar con arma de fuego a su compañera sentimental, otra menor de 16 años.

El violento caso, que se trataría de un feminicidio, ocurrió en la localidad de Engativá, en el occidente de la capital colombiana, donde el presunto responsable le disparó en la cabeza a quien fuera su novia, quien perdió la vida de forma instantánea, recogieron en el informativo de la televisión bogotana Citynoticias.

La madre de la víctima señaló en ese noticiero que su hija llevaba un año y medio de relación con su señalado asesino, que compartía vivienda con ellas dos, sin embargo, los vecinos del sector denunciaron que el menor tenía comportamientos obsesivos, sin sospechar que podría escalar hasta la consecución de un crimen.

Tras quitarle la vida a la adolescente, que las autoridades identificaron como Michel Rojas, el menor que perpetró el violento hecho fue aprehendido y se encuentra privado de la libertad en uno de los centros especializado para menores de edad en conflicto con la ley, mientras le inician el proceso de responsabilidad penal correspondiente por este grave hecho.

Entre tanto el cuerpo sin vida de la joven de 16 años se encuentra en la sede de Medicina Legal, mientras que sus familiares apelan a la solidaridad de los ciudadanos ya que no cuentan con los recursos para poder costear los gastos de las honras fúnebres.

“Estamos tratando de recolectar lo de los gastos de la funeraria que nos sale por millón quinientos”, afirmó Jocelyn Rojas, madre de la adolescente asesinada.

Este caso se suma al de otra menor de 14 años de edad que atacó con arma blanca a uno de sus compañeros en una institución educativa de la localidad de Fontibón, también en el occidente de Bogotá, el pasado miércoles 25 de septiembre.

Aunque inicialmente se señaló que el preadolescente víctima había muerto, posteriormente se conoció que el menor seguía con vida, pero se encuentra con pronóstico reservado, por la gravedad de las heridas que le provocó su compañera de estudios, en el Hospital Occidente de Kennedy.

“Gracias a Dios, en las primeras horas de la mañana le retiraron los tubos para ver si reaccionaba, mi sobrino ya abrió los ojos, pero no habla. En estos momentos mi hermana, que es discapacitada, le toca esperar la orden del TAC, porque no se explica que no hable”, dijo una de sus familiares en el periódico Publimetro.

De acuerdo con información de El Tiempo, la señalada agresora era la novia del menor, pero en un hecho que es materia de investigación, la preadolescente lo atacó en reiteradas oportunidades y le provocó graves lesiones en la ingle y en el abdomen bajo.

El otro caso ocurrió en el barrio Class Roma, de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital colombiana en la noche del viernes 27 de septiembre, en otro violento hecho que fue captado en cámaras de videoseguridad.

Allí dos menores de edad sostuvieron un altercado y tras un acalorado cruce de insultos, uno de ellos ataca con arma blanca a su víctima en el pecho. El joven agredido se retiró rápidamente del lugar, pero luego se desvaneció tan pronto se acercó a quien sería su compañera sentimental.

Sobre este segundo caso, que ocurre en menos de una semana, las autoridades todavía no se han pronunciado oficialmente y se desconoce si se ha iniciado la investigación correspondiente para ubicar al señalado asesino.