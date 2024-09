Lanzan plataforma para reducir las cifras de desempleo en personas con discapacidades en Colombia: así funciona

Datos recientes subrayan las barreras sistémicas y la falta de accesibilidad laboral que enfrentan las personas con discapacidades, comparado con el 59.6% de ocupación de personas sin discapacidad - crédito Freepik

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de ocupación de la población con alguna condición de discapacidad en el trimestre mayo-julio de 2024 fue del 21.1%, muy por debajo del 59.6% registrado para personas sin discapacidad.

Dicha disparidad refleja las barreras sistémicas que enfrentan las personas con discapacidades, incluyendo la falta de accesibilidad en el entorno laboral y la ausencia de políticas inclusivas efectivas. Para minimizar dichas diferencias, se puso en marcha una plataforma digital de reclutamiento en Colombia llamada Scouty, que tiene un objetivo claro: reducir la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad.

A nivel global, las personas con discapacidad representan aproximadamente el 15% de la población mundial, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, su participación en la fuerza laboral es preocupantemente baja, con cerca del 70% de esas personas fuera del mercado laboral en muchos países. En Colombia, a pesar de iniciativas como la Ley 361 de 1997, que ofrece incentivos a las empresas que contratan personas con discapacidad, la inclusión efectiva sigue siendo limitada.

Scouty, empresa hermana de la compañía de reclutamiento de altos ejecutivos T-mapp, se presentó como la primera plataforma en Colombia para el reclutamiento recurrente de todo tipo de cargos, con una línea específica para la selección y reclutamiento de personas con discapacidad, tanto a nivel local como internacional. Alejandro Arévalo, cofundador de la iniciativa, explicó que la plataforma ha sido diseñada para facilitar un proceso de reclutamiento accesible e inclusivo, utilizando herramientas tecnológicas adaptadas a las necesidades de personas con discapacidades físicas.

“La inclusión no es solo una responsabilidad, es una oportunidad para construir un futuro más justo y exitoso. Cuando una empresa abre sus puertas a la diversidad, no solo transforma vidas, sino que también fortalece su propio camino hacia la innovación y el crecimiento. Juntos, podemos hacer que la inclusión sea la norma, no la excepción”, detalló Arévalo.

La visión de Scouty es ambiciosa, de acuerdo con la iniciativa su objeto es reducir la tasa de desempleo de personas con discapacidad del 70% al 50%, lo que significaría la integración de millones de personas al mercado laboral formal. Para lograrlo, la plataforma abrió su primera gran convocatoria desde el lunes 23 de septiembre de 2024, invitando a cualquier persona en condición de discapacidad a presentar su perfil profesional a través de www.scouty.com. Las empresas, por su parte, contarán con el acompañamiento de expertos para hacer el proceso de contratación más eficiente y accesible.

Cómo realizar el proceso de registro en la plataforma

Las personas con algún tipo de discapacidad, que deseen registrarse y encontrar alguna de las oportunidades laborales inclusivas que oferta la herramienta digital, como intermediadora laboral, deberán diligenciar la siguiente información:

Nombre completo

Correo electrónico, en caso de no contar con uno deberá crearlo para continuar

Número de teléfono celular

Nombre de contacto de emergencia

Parentesco con contacto de emergencia

Número de contacto de emergencia

Dirección residencial

Nivel de inglés

Compañía actual o última compañía

Cargo actual o último cargo

Puesto deseado

Años de experiencia

Salario actual mensual

Expectativa salarial

Tipo de discapacidad Visual Auditiva Motora Intelectual Psicosocial De desarrollo Habla y lenguaje Sensorial Multiple

Habilidades

Adaptaciones necesarias para trabajar

Necesidad específica de movilidad: Espacio accesible para silla de ruedas Transporte adaptado Asistencia para desplazamiento dentro del lugar de trabajo Acceso a rampa o ascensores

Posteriormente, deberá subir su hoja de vida y hacer clic en el botón ‘Pedido’.

Arévalo concluyó que un país donde solo el 24.3% de las personas con discapacidad participa activamente en el mercado laboral, plataformas como Scouty representan un cambio de paradigma. No solo abren la puerta a la inclusión, sino que también muestran a las empresas los beneficios de contar con un equipo diverso, algo que estudios globales han demostrado mejora el rendimiento, la innovación y la productividad.