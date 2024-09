Karol G se despachó en elogios por reconocimiento que recibió su hermana de Billboard: “El orgullo que siento no me cabe en el pecho”

Hermana de Karol G recibió importante reconocimiento de parte de Billboard - crédito @yegiraldo_/IG

Karol G no deja de sorprender a sus seguidores, al demostrar la sencillez con la que se ha caracterizado a lo largo de su carrera. Además de emplear a su familia para que la apoyen en los diferentes proyectos que emprende, y publicar mensajes para sus padres, por quienes se desvive en brindarles comodidades, esta vez el turno fue para una de sus hermanas, a la que dedicó unas sentidas palabras.

Se trata de Jessica Giraldo, que nuevamente fue homenajeada por la revista Billboard como una de las ejecutivas más influyentes del año. Para la intérprete de temas como Bichota, Mañana será bonito y Mientras me curo del cora es motivo de orgullo, pues su hermana ha dedicado tiempo para lograr promover su carrera artística en los diferentes escenarios hasta donde ha llegado la paisa.

Karol G llega a los Premios MTV a los Videos Musicales el miércoles 11 de septiembre de 2024 en el UBS Arena de Elmont, Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

En la descripción de la publicación emitida por Billboard, se destacó el trabajo de la hermana de Karol G como parte importante en el reciente éxito que tuvo la gira Mañana será bonito Tour por diferentes países como Estados Unidos, Colombia, Argentina y la apoteósica presentación con cuatro noches consecutivas en el Santiago Bernabéu en España. Destaca la publicación que el trabajo de Jessica “solidifica la influencia y el éxito en la industria” teniendo en cuenta el reconocimiento como Mujer del Año y Mujer Latina del Año en 2024.

Ante esto, Karol G dedicó unas emotivas palabras a su hermana y mánager, asegurando que es algo que no la sorprende, pues la ve trabajar a diario de forma incansable.

“Que mi hermana, que es también mi mánager, sea homenajeada de nuevo por Billboard como una de las ejecutivas más influyentes del año, no les puedo decir que me sorprende, porque yo la veo trabajar incansablemente todos los días… Sí les puedo decir que el orgullo que siento no me cabe en el pecho. Te admiro mucho, Yessica”, manifestó.

Karol G se emocionó por el reconocimiento que recibió su hermana Jessica Giraldo como una de las ejecutivas más influyentes del año - crédito @karolg/IG

La publicación de la colombiana fue compartida en diferentes publicaciones en redes sociales, en las que sus seguidores dejaron algunos comentarios, entre los cuales resaltan mensajes como: “Un trabajo que se hace en familia, permite que todos avances en sus carreras profesionales y esta es la muestra de ello, felicidades”; “definitivamente la sencillez y el creer en lo que hace la familia es algo que no se ve todos los días”, entre otros.

Karol G se retira temporalmente de los escenarios

Recientemente, se llevó a cabo el show Rock in Rio, donde la colombiana ofreció una presentación sin precedentes, después de la desilusión que se llevó en su segunda fecha por Brasil. Con un look un tanto atrevido como es su larga cabellera rubia con mechones oscuros y ropa de cuero, encantó a los miles de asistentes al evento.

Karol G confirmó que su presentación en 'Rock in Rio' fue su último show del año - crédito Canal WhatsApp Karol G

Sin embargo, entregó una mala noticia a sus seguidores que esperaban verla nuevamente en el escenario al confirmar que se ausentaría temporalmente,

A través de su canal de WhatsApp, la paisa se comunicó con sus millones de suscriptores en el que entregó una noticia que, para muchos, es el cierre de un ciclo importante para la artista. Inicialmente, agradeció el apoyo de sus fanáticos en el mundo y revelo que, aunque hubiese querido compartir más detalles del show fue imposible debido a la premura que significó.

La colombiana agradeció a sus millones de seguidores el apoyo durante cada una de sus presentaciones - crédito Canal WhatsApp Karol G

Y agregó: “Además, estaba muy nerviosa. Tenía el corazón que se me salía todo el tiempo. Ese fue mi último show del año. Gracias por ser tan incondicionales conmigo. Nunca doy por sentado ese amor y, por el contrario, cada día me sorprenden más con las cosas que están dispuestas a hacer por mí”.