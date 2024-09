Colombia busca alivio financiero internacional, “recursos frescos”, para gestionar su deuda de USD5.600 millones

El ministro de Hacienda anunció que el Gobierno busca obtener "recursos frescos" de la banca internacional con el objetivo de optimizar el pago de la deuda - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Ricardo Bonilla González, anunció que el país está buscando nuevas fuentes de financiamiento en la banca internacional, con el objetivo de gestionar el pago de su deuda con diversos organismos nacionales e internacionales.

El funcionario reveló esta estrategia tras su participación en un encuentro con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Nueva York. Este movimiento responde a la necesidad de aliviar el peso fiscal que representa la deuda pública, especialmente en un contexto de recuperación económica tras la pandemia por covid-19.

Según información de la Presidencia, Bonilla señaló que el Gobierno tiene la intención de renegociar financiamientos con tasas de interés más bajas para la deuda de USD5.600 millones adquirida durante la pandemia, lo que facilitaría la optimización del pago de las obligaciones asumidas en los últimos años.

“Se habló de cómo encontramos, con el apoyo del FMI, recursos frescos para tener ajustes en el pago de todo el proceso de deuda que quedó en Colombia, con diferentes organismos nacionales e internacionales, con tasas de interés más bajas”, explicó el ministro.

Este enfoque no solo apunta a mejorar las condiciones de los créditos actuales, sino también a generar un espacio fiscal que permita impulsar la inversión en sectores estratégicos, ya que, “es un proceso que necesitamos para aliviar el peso que hoy tenemos, que nos limita el espacio de la inversión”.

En abril de 2024, el presidente Gustavo Petro informó que intentaría renegociar la deuda contraída durante la administración de su predecesor, Iván Duque (2018-2022), para mitigar el impacto de la pandemia.

Otro aspecto relevante de la reunión fue la discusión sobre los derechos especiales de giro (DEG), un mecanismo financiero creado por el FMI para complementar las reservas internacionales de sus países miembros. Según Bonilla, se exploró la posibilidad de que estos recursos sean utilizados para avanzar en una agenda climática en Colombia y América Latina, con el respaldo de las Naciones Unidas.

La idea es que estos recursos no generen costos adicionales para la región, sino que formen parte de un esfuerzo internacional para promover la descarbonización de la economía. El ministro resaltó la importancia de que América Latina no sea la única en asumir el costo de las políticas climáticas globales, y destacó que el uso de los derechos especiales de giro podría jugar un papel clave en este objetivo.

“Esos recursos se comprometan a desarrollar una agenda climática en Colombia y América Latina que no sea del costo de América Latina, sino sea de un proceso internacional para ayudar efectivamente a la descarbonización de la economía”, afirmó Bonilla.

El ministro también reiteró el compromiso de Colombia de cumplir con las obligaciones adquiridas durante la pandemia, pues el país, bajo la administración anterior, recibió un préstamo de 5.600 millones de dólares por parte del FMI para enfrentar la emergencia del covid-19. Bonilla explicó que, hasta la fecha, se han pagado tres de las ocho cuotas del préstamo, y aseguró que el gobierno seguirá cumpliendo con estos pagos hasta completar la deuda en 2025.

“Estamos honrando el compromiso de pago de la deuda del préstamo en el Covid. Eso lo terminaremos de pagar en el año 2025. Hemos pagado tres de ocho cuotas, hemos cumplido juiciosamente con el compromiso, se va a seguir cumpliendo”, explicó.

No obstante, el funcionario aclaró que esto no implica que el país no explore nuevas opciones de financiamiento: “Eso no quiere decir que no entremos en un espacio de buscar otro tipo de recursos frescos en donde el Fondo Monetario Internacional sea un apoyo para encontrar una reducción en las tasas de interés”.