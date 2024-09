Petro reacciona a denuncia de Daniel Quintero por persecución: “Esto que se hace contra el exalcalde de Medellín se llama fascismo”

Gustavo Petro reaccionó a la denuncia de Daniel Quintero sobre una presunta persecución que estarían haciendo en su contra - crédito EFE y Reuters.

El exalcalde de Medellín, Antioquia, realizó una denuncia pública en redes sociales sobre una presunta persecución en su contra. Según su publicación, un helicóptero sobrevoló los alrededores de su vivienda durante un periodo prolongado. Esta situación alertó al exfuncionario, que señaló al actual alcalde, Federico Gutiérrez, como presunto responsable de vigilancia ejercida hacia su persona.

A estos señalamientos realizados por Quintero, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, también hizo una publicación mediante su cuenta de X, en la que mostró su disgusto por lo ocurrido y comentó que “esto que se hace contra el exalcalde de Medellín se llama fascismo”.

Y es que, en su publicación el exalcalde se dirigió directamente al actual mandatario de la ciudad. En su mensaje, aseguró no sentir temor alguno y reafirmó su decisión de permanecer en Medellín, capital de Antioquia, a pesar de la presunta persecución de la que se considera víctima.

“Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín, pero no logrará sacarme a mí, así me tire 10 helicópteros encima”, escribió Quintero en su post.

Además, en un video con el que acompañó su publicación dijo que: “Ocho vueltas lleva el helicóptero de la Alcaldía de Medellín dándole vueltas a mi casa. No les bastó con hacer salir a mi familia de Medellín y quieren que también me vaya yo. Creen que por haber ganado la Alcaldía pueden hacer lo que se les dé la gana. Descarados”.

Razón por la cual el primer mandatario del país calificó los hechos denunciados como un acto de “fascismo” y un delito. Enfatizó que las autoridades competentes deben intervenir, pues su gobierno, según él, no persigue a la oposición política. Además, aprovechó para criticar a anteriores administraciones a la suya cuestionando que pasaría si, todavía estuvieran en el poder.

“Esto que se hace contra el exalcalde de Medellín se llama fascismo. Y es un delito. @FiscaliaCol ¿No han aprendido de nuestro gobierno? Nosotros no perseguimos a la oposición. ¿Cómo sería el país si quienes dan órdenes a ese helicóptero, volvieran a gobernar?”, escribió el presidente de la República en su cuenta de X.

Las palabras del jefe de Estado no pasaron desapercibidas para el concejal de Bogotá Humberto Amín, también conocido como Papo Amín, que a menudo responde a publicaciones del presidente Gustavo Petro. El servidor público contestó preguntando si tenía pruebas de los denunciado por Quintero e incluso recordó el controversial caso de Marelbys meza.

“¿Y quién le asegura Presidente @petrogustavo que el sobrevuelo es por el señor Quintero? ¿Tiene las pruebas para hacer tal aseveración? Qué ironía. Habla de persecución, cuando en su gobierno hasta metieron en un sótano a una niñera.....”, cuestionó el concejal capitalino en la publicación del primer mandatario.

Diana Osorio, esposa del exalcalde, se sumó a las denuncias contra el mandatario local Federico Gutiérrez. A través de un mensaje en X, instó al alcalde a enfocar sus esfuerzos en perseguir a contratistas corruptos involucrados en el proyecto Hidroituango, en lugar de hostigar al exfuncionario que denunció presuntas irregularidades en dicha obra. Osorio manifestó abiertamente que no temen las acciones en su contra.

Y es que, ambos políticos se han respaldado en diferentes oportunidades. Un ejemplo de esto es que Quintero ha apoyado las denuncias del presidente Petro sobre un presunto golpe de estado que estarían planeando en su contra.

De hecho, en una reciente publicación a través de sus redes sociales, el ex alcalde de Medellín compartió una captura de pantalla que evidenciaría una conversación con el presidente Gustavo Petro. En dicho intercambio, el exmandatario local pondría en conocimiento del jefe de Estado un presunto plan en su contra.

De acuerdo con el texto, los partidos Conservador y Cambio Radical buscarían articular diversas acciones estratégicas. Entre ellas, procurar que los presidentes del Senado sean afines a sus intereses, postular magistrados en las altas cortes, emprender acciones desde la Comisión de Acusaciones contra el presidente Petro y la vicepresidenta, e influir en la elección del Defensor del Pueblo para que sea un nombre conveniente a sus propósitos.

