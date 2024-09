Alejandro Estrada celebró su primer Amor y Amistad con Dominica Duque, la mujer que lo cautivó con su alegría

Alejandro Estrada y Dominica Duque celebraron su primer día de Amor y Amistad en pareja - crédito cortesía Canal RCN

Alejandro Estrada y Dominica Duque son una de las nuevas parejas que dejó el 2024 en el mundo del entretenimiento y que se forjó en las pantallas, pues dentro de la competencia culinaria de Masterchef Celebrity Colombia en la que ambos encontraron la confianza para acercarse el uno al otro. Ambos celebraron su primer día de Amor y Amistad como pareja.

En entrevista con Infobae Colombia, el también empresario del sector de la óptica, detalló aquello en lo que él se fijo y que más le llamó la atención de la periodista paisa con la actualmente comparte sus días y que llegó a su vida para sumarle en varios aspectos. Adicional, contó cómo pasará la importante fecha de enamorados.

“Soy muy detallista cuando estoy en una relación, me gusta vivir experiencias y cosas nuevas, por esto soy bastante participe de regalar viajes, cenas en restaurantes o cocinarle en casa. Le apunto a que nos podamos abstraer del mundo en el que estamos a diario para tratar de que tengamos bonitos recuerdos para guardar en nuestras mentes y en nuestros corazones en este caso con la persona con la que estoy”, contó Estrada.

Alejandro Estrada revló los detalles que lo cautivaron de Dominica Duque - crédito @alejoestrada/Instagram

Amor y Amistad es una de las fechas más importantes para el actor Alejandro Estrada, pues la aprovecha para reafirmar lazos con sus amigos, sus colaboradores en la empresa Ocho y Media, pero, además, para pasarla en pareja. “Me considero muy amiguero, me gusta usarla para motivar y estrechar vínculos con mi equipo de trabajo y con la familia, pero sobre todo me agrada compartir ese día con mi pareja, que en este momento es Dominica Duque”, comentó el también empresario de 44 años de edad.

A pesar de que Alejandro Estrada se considera un hombre muy social y empático, sumado a que tenido claro que, tanto en el entretenimiento como en el mundo de los negocios, el tema de las relaciones públicas es clave, él necesita de tiempo y de algunos factores antes de considerar a alguien amigo, razón por su círculo de amigos se reduce a sus cinco hermanos de la vida que conoció en el colegio más otros, cinco que se han ido sumando a lo largo de su vida.

“Somos un grupito de amigos muy cerrado, en total cinco nada más. Eso me ha servido para tener los pies siempre en la tierra, por más que este en el medio televisivo en el que conoces a diario a infinidad de personas y que, si bien es cierto que algunas se hacen importantes según el momento, al final tu vas viendo con cuáles en verdad te quedas, esas me caben en los dedos de la otra mano”, aseguró Alejo que destacó una amistad en especial que tiene con el padrino de su hijo. Mauricio Guerrero. “Puedo decir que lo amo, es el hermano que elegí en la vida, algo que no es fácil porque se requiere de reciprocidad. Con él hemos pasado cosas increíbles tanto buenas como malas desde que compartimos pupitre”, agregó.

Alejandro Estrada reveló quién es su mejor amigo, se trata de Mauricio Guerrero, compañero del colegió que hoy es el padrino de su hijo - crédito @alejoestrada/Instagram

Por este motivo, Alejandro que, aunque es muy carismático, no se abre tan fácil a una persona; sin embargo, en el reto culinario del que hizo parte en el Canal RCN, vio en Dominica Duque adjetivos que lo llevaron a confiar. “Actualmente estoy teniendo una gran amistad llevada a más con Dominica Duque. En ella me generó empatía verla con su alegría, la forma en la que trataba a las demás personas, su desparpajo y su compromiso, todo esto generó en mí que esa confianza”, detalló Alejandro.

¿Qué significa Dominica Duque en la vida de Alejandro Estrada?

Tanto los ojos de la prensa como de sus seguidores y los de la audiencia de Masterchef Celebrity están puestos en ellos que aunque ya confirmaron abiertamente su relación quieren blindar su vida en pareja debido a que están viviendo un proceso en el que acordaron ir despacio. Así que poco a poco van a ir llevando cada etapa a su tiempo, lo mismo han hecho en redes sociales en, puesto a que sus seguidores únicamente le han revelado tres imágenes en las que han compartido viajes y un video con el que colaboraron una receta para preparar en Amor y Amistad.

Alejandro Estrada y Dominica Duque, participantes de 'Masterchef Celebrity' ya no esconden su amor - crédito @alejoestrada/Instagram

“Estamos en proceso de seguirnos conociendo y de continuar madurando esta amistad que queremos mantener para nosotros como algo muy bonito y esperar a ver qué va sucediendo. No tenemos afán de usar etiquetas, estamos cómodos así, por ahora”, añadió el empresario.

Aun así, Alejandro reconoce que Dominica está cumpliendo un rol importante en su vida tanto personal como profesional, ya que la periodista le está colaborando con asesorías en la parte comunicativa tanto para sus redes como para su empresa de gafas, debido a Duque es experta en comunicación asertiva. “Me ha ayudado a entender bastante bien las relaciones tanto desde lo social como desde lo laboral. Hemos aprendido a sacarle el mayor provecho a los planes que logramos tener juntos. Es una dama en todo el sentido de la palabra que está aportando en los diferentes campos”, concluyó.