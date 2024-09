Airbnb para mascotas, el emprendimiento de un joven antioqueño que cada vez gana más terreno

Este proyecto ha sido un éxito en Antioquia - crédito InfoCasas

En 2008 fue fundada la plataforma Airbnb, que funciona como un intermediario para las personas que buscan un hospedaje y los usuarios que tienen habitaciones, apartamentos, casas u otro tipo de alojamientos disponibles para arrendar.

Debido al éxito que tuvo este proyecto y que en los últimos años ha aumentado la cifra sobre personas que consideran a su mascota un miembro más de su familia, fue que Matías Muñoz, un joven antioqueño de 14 años, pensó en lo importante que sería poder tener espacios de hospedajes para estos animales de compañía.

A pesar del debate que existe sobre los tratos que algunas personas tienen con sus mascotas, es una realidad que en un país en el que el 56% de los hogares tiene algún animal en casa, ha provocado que los emprendimientos enfocados en esta índole se registren cada vez más.

La idea de Muñoz surgió debido a que tiene un perro, pero debido a que practica calistenia, había momentos en los que no tenía tiempo para su mascota o cuando tiene que competir a nivel nacional, no puede viajar junto a Polo al no poder dejarlo solo en la habitación de hotel.

Terque es el nombre de la solución digital que está enfocada en facilitar la vida de los propietarios de mascotas, puesto que ofrece cuidado de animales para tiempos cortos o espacios más prolongados cuando sus dueños deben salir de viaje por días o semanas.

De acuerdo con Muñoz, Terque “es una solución digital que facilita a los dueños de mascotas encontrar un cuidado seguro y confiable, mientras que ofrece a los anfitriones la oportunidad de generar ingresos desde la comodidad de sus hogares”, indicó a El Tiempo.

Actualmente, Terque funciona únicamente en Antioquia, pero se prevé que el próximo año pueda establecerse en las demás ciudades principales del país y luego a nivel nacional, puesto que la aplicación móvil ha dejado resultados satisfactorios en los municipios del Valle de Aburrá, el oriente de Antioquia y el Bajo Cauca.

Además del cuidado, también se ofrece el servicio de paseador, en el que el usuario puede escoger entre los profesionales certificados, reunirse con él antes de decidir si será contratado, acordar los tiempos en que se necesita el paseo y pagar en línea.

Debido a que, en un aspecto similar con Airbnb, Terque presta un servicio de intermediación, se queda con el 20% de cada servicio, mientras que el anfitrión o paseador se gana el resto del dinero sin la obligación de laborar a diario, puesto que solo debe iniciar cesión cuando esté disponible.

Al ser un emprendimiento nuevo, Muñoz ha establecido alianzas con clínicas veterinarias, tiendas de mascotas y hasta Sura para tener un seguro de protección del animal cuando esté siendo cuidado o paseado por los colaboradores de la aplicación.

“Estamos abiertos a todos los inversionistas que confían en la tecnología y en la innovación”, declaró el joven antioqueño.

Sobre la proyección a futuro del emprendimiento, Muñoz indicó que han hecho estudios de expansión a países como Brasil y México y que, según el presupuesto económico, este proyecto podrá facturar hasta un millón de dólares en un año.

Sobre las facilidades de trabajar con Terque, Juan José Ruiz, que se dedica a cuidar animales desde su hogar, manifestó que ser colaborador de este proyecto le ha permitido tener libertad de acción, mientras puede generar ingresos en su tiempo libre.

“Estoy con la aplicación como anfitrión, ya que me permite generar ingresos de forma fácil, ya que puedo cuidar los perritos desde la comodidad del hogar y es algo que a mí me gusta, entonces es muy divertido mientras comparto con ellos”, expresó el cuidador.