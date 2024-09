No se dedicaba solo al humor: este es el exitoso negocio que dejó la Gorda Fabiola antes de morir

Su emprendimiento en moda se dirigió a mujeres de tallas grandes - crédito bgf_bylagordafabiola / X

Fabiola Posada, conocida popularmente como la Gorda Fabiola, falleció el jueves 19 de septiembre. La noticia ha dejado profunda tristeza en sus familiares, amigos y seguidores, quienes la recordarán por su destacada carrera en la televisión colombiana.

La humorista, originaria de Santa Marta, se consolidó como una figura emblemática del programa Sábados Felices de Caracol Televisión, donde trabajó por más de 30 años. Su talento y carisma le permitieron ganarse el cariño de muchos colombianos a través de sus chistes e interpretaciones irreverentes.

En una entrevista con Tropicana, Fabiola relató cómo comenzó su carrera en la televisión. Inició como extra en el programa de humor cuando el productor Gonzalo Acosta la vio y le ofreció un pequeño papel. “Yo bajaba todos los días con el cochecito y la bebita, se la entregaba a mi mamá y me iba para la universidad a terminar la carrera. En una de esas bajadas estaba el productor de ‘Sábados felices’, Gonzalo Acosta, esperando a que pasara una gorda para que hiciera una extra y preciso pasé yo. Me dijo: ‘Señora, señora. Estamos buscando una persona como usted para grabar un chistecito en ‘Sábados felices”, contó la comediante y agregó: “Hice una extra y me pagaron 8.000 pesos. Yo en esa situación decía: ‘Dios mío, pañales, leche de mi hija, todo, qué bendición’”.

El emprendimiento de la Gorda Fabiola

Fabiola Posada no solo destacó en el mundo del entretenimiento, sino que también incursionó con éxito en el ámbito empresarial. En 2010, la humorista lanzó su marca de ropa ‘By La Gorda Fabiola’, inaugurando su primera tienda en el centro comercial Centro Mayor en Bogotá. La idea de este negocio surgió cuando muchas mujeres de talla grande se le acercaban para preguntarle dónde compraba las prendas que lucía. Este interés la motivó a crear una tienda especializada en ropa para mujeres de tallas grandes, un segmento del mercado que, según ella, estaba desatendido.

El éxito de su primera tienda la llevó a expandir su negocio. Posteriormente, abrió un segundo local en Gran Estación, otro importante centro comercial en la capital del país. La expansión no se detuvo ahí; la Gorda Fabiola también inauguró un tercer punto de venta en el barrio Primavera Occidental, donde estableció un outlet para ofrecer sus productos a precios más asequibles.

La incursión de Fabiola Posada en el mundo de la moda no solo ha sido un éxito comercial, sino que también ha tenido un impacto significativo en la comunidad de mujeres de talla grande. A través de sus tiendas, ayudó a proporcionar opciones de moda elegantes y con estilo, demostrando que la moda no tiene talla.

En su perfil de Instagram, la marca tiene más de 110.000 seguidores y ofrece la posibilidad de realizar pedidos a domicilio. De hecho, los seguidores de la humorista aprovecharon para expresar sus condolencias a través de comentarios que han dejado en dicha cuenta: “Este es uno de los grandes legados que la gordita Fabiola deja. Ella enalteció la belleza sin importar las tallas”; “Ojalá David Polanía (hijo de la samaria) se anime a seguir diseñando para la empresa. Mi sentido pésame”, son algunas de las reacciones que se destacan en la más reciente publicación.

La humorista, además de dejar un legado en la televisión, lo deja también en el ámbito empresarial, demostrando su capacidad para diversificarse y buscar nuevos horizontes. Su partida deja un vacío en el entretenimiento colombiano, pero su legado perdurará en la memoria de quienes disfrutaron de su humor y su espíritu emprendedor.