Jorge Rausch se mostró preocupado por el próximo reto de eliminación en ‘Masterchef’: “Quedan muy pocos”

Jorge Rausch confesó que tiene preocupación por el próximo eliminado del programa - crédito @jorge.rausch/Instagram

Tras casi cuatro meses de emisión, MasterChef Celebrity ha realizado numerosos retos de eliminación que han dejado por fuera de la competencia a varios concursantes de la edición 2024 del programa. Con diez eliminados en total, las mujeres participantes han sido las que más veces han resultado invictas.

Ya que, de las celebridades eliminadas, solo Marcela Gallego y María Fernanda Yepes representan a las mujeres dentro del grupo en el que están Alejandro Estrada, Gabriel Murillo, Camilo Sáenz, Brian Moreno, Andrés Toro, Roberto Cano, Víctor Mallarino y Ricardo Henao.

El protagonismo de los exparticipantes masculinos en las eliminaciones, fue la razón por la cual el chef y jurado del programa, Jorge Rausch demostró su preocupación por el bajo número de hombres en la competencia.

Jorge Rausch se mostró preocupado por la eliminación de otro hombre del programa - crédito 'Masterchef Celebrity'

“Quedan muy pocos hombres, si yo no vengo acá y hablo con Nicolás, yo puedo pasar semanas enteras que no hablo con un hombre, y llego acá y todas son mujeres; Nico, no te vayas nunca”, dijo entre risas.

En el próximo reto de eliminación se deben enfrentar a Martina La Peligrosa, Franko, Juan Pablo Llano, Ilenia Antonini y Jacko. En esta competencia, las mujeres han sobresalido por su buen desempeño en los fogones, por lo que aumenta la preocupación de Raush.

“El 100% de hombres de este programa están en este reto de eliminación, así de grave está la cosa”, añadió el chef, lo que provocó los comentarios de los participantes, “¿será que se va a quedar sin hombres MasterChef?”, dijo Juan Pablo Llano ante las cámaras del programa. “No, esperemos, de pronto no se va ningún hombre esta semana”, señaló Paola Rey.

Juan Pablo Llano, Jacko y Franko prodian ser los próximos hombres eliminados del programa - crédito RCN

“Bueno, entonces vamos a hacer este reto de salvación, por lo menos Juan Pa, Franko y Jacko en honor a la compañía que le van a hacer a Jorge Rausch”, explicó la presentadora Claudia Bahamón.

Se espera en los próximos capítulos se conozca al próximo eliminado de la competencia, y se revelará si la racha de los hombres continúa o se rompe. Aunque el reto de eliminación está cerca, al parecer se conocerá el eliminado después del fin de semana del 21 de septiembre, pues hace unas semanas el programa cambió su formato, pero no fue del agrado de los televidentes.

El cambio en el formato del programa

Las redes sociales se han inundado con comentarios negativos acerca del formato que está usando MasterChef Celebrity en los últimos episodios y con el que pretenden atraer a más televidentes; sin embargo, varios internautas aseguran que la idea solo les hará perder más rating.

La nueva estrategia se basa en publicar el capítulo solo hasta la degustación de los platos de los famosos por parte de los jurados, y segundos antes de que den un veredicto del mejor y peor plato, cortan la transmisión para dejar la curiosidad en la audiencia y así incentivarlos a conectarse para no perderse el siguiente episodio.

Los televidentes demostraron su molestia por el cambio de formato y horario del programa - crédito 'MasterChef Celebrity'

En el caso del reto de eliminación, el programa pública un poco más de la mitad del reto, pero se debe esperar al siguiente capítulo para conocer al nuevo eliminado, situación que no ha agradado a la audiencia.

Aunque esta idea busca que más televidentes se unan para mejorar el rating, muchos de sus fieles seguidores se han volcado a las redes sociales para demostrar su inconformidad con el canal y los organizadores del programa.

“RCN, íbamos tan bien, MasterChef te estaba dando el rating que nunca tienes y ahora les pareció maravilloso cortar el capítulo, no sé la razón por la que no dejan todo completo. Es mejor ver el reto completo para después saber quién gana”, dijo una usuaria molesta de TikTok.

Los televidentes aseguran que el nuevo formato les hará perder más rating - crédito @vanessaquinoness / TikTok

Otra usuaria molesta comento: “Señores de MasterChef, ¿qué les está pasando?, es que me sacan la piedra, me molesta que en los últimos tres capítulos, cuando van a decir el resultado, acaban el capítulo, es como ver algo perdido y la verdad ya no lo quiero ver más, para qué me quiero esperar hasta el otro día, me dan rabia”.