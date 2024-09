Manuela Gómez empezó a vender postres y explicó si se trata de una mala racha económica: “Estoy mamada de esta situación”

Manuela Gómez contó por qué está haciendo postres para vender - crédito @manugomezfranco1/IG

Manuela Gómez, ex participante del reality Protagonistas de novela, ha vuelto a ser el centro de atención en redes sociales, no por un nuevo escándalo o controversia, sino porque anunció la creación de un nuevo emprendimiento hecho por ella misma.

Se trata de la venta de postres en Medellín. Ella misma los prepara por pedido. Sin embargo, su emprendimiento se vio envuelto de rumores, por una supuesta crisis económica de la creadora de contenido y su pareja.

La influencer aclaró la situación y puso fin a las especulaciones a través de un mensaje claro y sencillo que dejó en su perfil de Instagram.

La paisa decidió responder a los comentarios de algunos seguidores que insinuaban que su nuevo emprendimiento podría estar relacionado con problemas económicos.

Así que fue enfática al afirmar que su motivación para vender postres no está ligada a dificultades financieras, sino a su deseo de generar ingresos adicionales que le permitan ofrecerle una mejor calidad de vida a su hija, Samantha, quien nació el pasado 8 de junio.

“Antes que empiecen a especular de si estoy mal económicamente. No estoy quebrada, gracias a Dios me va muy bien con mi empresa de matizantes y cosméticos para el cabello”, afirmó.

Manuela detalló que su negocio de cosméticos, con el que ha construido una sólida base empresarial desde hace varios meses, sigue en constante crecimiento y le permite tener una buena vida, pero quiere más.

“Tengo muchos productos, y en este momento estoy lanzando un suero corporal. Mi empresa sigue creciendo, y me está yendo muy bien”, explicó, descartando cualquier indicio de crisis económica.

La verdadera razón detrás del emprendimiento de postres tiene un trasfondo más personal. Gómez compartió que, a lo largo de los años, ha vivido en varias casas, lo que le ha impedido sentirse en un lugar al que pueda llamar “hogar”.

“Empecé a analizar mucho y siempre he estado de aquí para allá, cada año me trasteo de casa, estoy de un lado para otro, no siento ningún lugar como mío, como mi hogar, no tengo ese sentido de pertenencia en ningún lugar, entonces yo dije: ‘Estoy mamada de esta situación, estoy mamada de rodar y rodar. Esto tiene que cambiar’”, reveló la influenciadora.

Manuela Gómez confesó que está cansada de trastearse y no tener casa propia - crédito @manugomezfranco1/IG

Con la llegada de su hija Samantha, tomó la decisión de buscar mayor estabilidad, tanto para ella como para su hija, y uno de sus principales objetivos es comprar una casa propia. Aunque sus ingresos actuales le permitirían hacerlo, considera que a través de la venta de postres podría acelerar este proceso y lograr esa estabilidad tan anhelada para su familia.

“Con mi empresa yo sí voy a poder comprar una casa, pero me voy a demorar más y por eso fue que surgió esta gran idea. Porque me puse a hacer postres, y me empezaron a quedar muy ricos. Y ahí estaba pensando en la casa, entonces por esta razón fue que decidí ponerme a vender postres. Quiero ahorrar para comprar una casa para Samantha”, confesó.

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar, y muchos elogiaron su capacidad para reinventarse y buscar nuevos caminos de ingreso. “Es una guerrera camelladora”, comentó un usuario, mientras otro destacó: “Al menos a Manuela se le ocurre negocio, otros que se dedican es a estafar y a robar, ahí si no dicen nada. Qué chévere que ella sea una mujer de iniciativa” y “Ella está trabajando honradamente por su nena y se le aplaude mil veces por eso”.