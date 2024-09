Mujer denunció indignante caso de acoso sexual en bus de Medellín: “Se masturbó a mi lado”

Acoso sexual en buses de Medellín - crédito Colprensa/X

Visiblemente afectada, una joven narra entre lágrimas cómo un hombre de avanzada edad se masturbaba frente a ella mientras iba en un bus.

La joven señaló, además, que esta es la segunda vez que una situación semejante le ocurre en un bus de la capital de Antioquia.

“Me subí a un bus, venía para la universidad. Me puse un short porque hace demasiado calor. Y se sienta al lado y yo pensé que estaba durmiendo. Cuando al rato me pongo a verlo y el h@*51@ se estaba masturbando al lado mío, mirándome las piernas. Y yo no le puse atención porque trato de ignorar todo lo que pasa”, expuso.

Mujer denuncia aberrante caso de acoso sexual en Medellín - crédito @ColombiaOscura/X

Alerta en Medellín por elevados casos de acoso sexual

Hay preocupación por los casos de acoso sexual en Medellín, pues, de acuerdo con el Sivigila, Sistema de Salud Pública, en lo corrido del año se han presentado 392; sin embargo, las autoridades consideran que hay un subregistro elevado como consecuencia de la normalización de este delito.

Además, entre enero y marzo, hubo 19 denuncias radicadas ante la Fiscalía General de la Nación por el mismo delito. También se registraron 100 casos de violencia interpersonal en contra de las mujeres y otros cuatro más de violencia de pareja que ocurrieron en servicios de transporte particular.

De acuerdo con la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, es indispensable capacita y sensibilizar a los conductores de taxis, buses y adelantar trabajos en el metro de la ciudad frente a esta problemática.

Buscan sensibilizar a conductores en problemática de acoso sexual - crédito Andina y Archivo Infobae

“Sabemos que hay un subregistro muy grande, porque muchas veces nos sentemos acosados y simplemente huimos o simplemente decimos, ay, no, pues eso es normal y normalizamos las conductas de acoso y también lo que quiere esta estrategia es hablarlas hacer denuncias también frente a quienes las hacen, porque eso también es una sanción social y eso hace que vayamos transformando la cultura”, dijo la funcionaria.

Hay más casos de acoso sexual en Medellín - crédito Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona

La secretaria afirmó que a los conductores se les capacitará sobre las rutas de atención a las que deben acudir cuando presencian peleas o agresiones de pareja, así como los casos de explotación sexual y comercial de menores de edad.

“Esta es una estrategia que une los esfuerzos de muchos sectores. Invitamos a la ciudadanía para que se sume a reportar y denunciar cualquier tipo de violencia contra las mujeres en el contexto del transporte o el turismo a la Línea 123 Agencia Mujer. Todas y todos somos corresponsables en la construcción de una ciudad segura para ellas”, agregó Molina.

Denuncian caso de acoso sexual en el Hospital San Rafael de Tunja

Casos de acoso sexual son denunciados en Colombia - crédito Abogados Empresariales

Laura Andrea Salinas Quinchanegua, estudiante de medicina de la Universidad Juan N. Corpas en Bogotá, decidió no quedarse callada y denunciar al médico Christian Alberto Rojas Herrera por acosarla sexualmente en el centro asistencial San Rafael de Tunja. La joven afirmó que tras terminar su internado se vio obligada a regresar a Tunja el pasado mes de enero de 2024 para repetir una materia por asignación del hospital; sin embargo, le habían advertido sobre ese lugar, por lo cual no quería estar allí.

“Me enojé porque no quería y no es lo que se acostumbra. Si bien en el primer año me fue bien, tenía miedo de lo que pasara en este segundo ingreso, porque cuando entré al internado me advirtieron que tuviera cuidado con los especialistas, ya que eran, en su mayoría, abusivos, particularmente el ortopedista Christian Alberto Rojas”, afirmó la estudiante.

La mujer, de 24 años, aseguró que el médico era muy coqueto, pero ella siempre trató de guardar distancia. Las cosas empeoraron con el pasar del tiempo y el 10 de enero cuando Rojas pidió que quien estuviera de día fuera a ayudarlo a transcribir lo que estaba tratando en una junta médica.

“Ingresé y siguió tratándome mal, cerró la puerta del consultorio y se me hizo extraño. Yo seguía en el computador tratando de ingresar al sistema; él entró al baño, se baja los pantalones y empieza a orinar con la puerta abierta, y lo que hago es bajar la mirada y me enfoco solo en el computador y recuerdo que me decía “es que a usted le gusta que le griten, a usted le gusta todo por la fuerza”, yo traté de ignorarlo y quería salir de esa situación, quería acabar para irme rápido. Luego sale del baño, pasa por detrás mío, pone sus manos en la espalda, sigue con ese tipo de comentarios, y la verdad yo tenía miedo, me quedé paralizada porque me decía ‘sí ve que sí puede hacer caso’. Gracias a Dios entró una persona al consultorio, sentí paz, sentí tranquilidad y logré pasar ese episodio”, denunció la joven.