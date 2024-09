Por qué Carmen Villalobos se aleja constantemente de las redes sociales: “Me he vuelto desprendida”

La actriz barranquillera limitó su presencia en las plataformas digitales - crédito @cvillaloboss/Instagram

La actriz Carmen Villalobos ha sido una figura destacada en la televisión y en las redes sociales, con una comunidad de seguidores de más de 22 millones de seguidores distribuidos en Latinoamérica y Estados Unidos. Aunque la barranquillera alcanzó la fama con su carrera en la actuación, hace más de una década, hace poco decidió tener un cambio y tener una postura más reservada respecto a su vida personal.

Villalobos, que debutó con un papel en la telenovela Sin senos no hay paraíso en 2008, ha experimentado una evolución notable en su carrera. Interpretar a Catalina Santana no sólo le otorgó fama instantánea, también la catapultó a un nivel internacional y este éxito le permitió participar en otras producciones exitosas como El señor de los cielos y Café con aroma de mujer. Además, ha demostrado su versatilidad al participar en diversos géneros, desde el drama hasta la comedia, y también como presentadora del programa Top Chef VIP de Telemundo.

La barranquillera ha explorado varias facetas como actriz, modelo y presentadora, además, tiene una presencia importante en las redes sociales - crédito @10grb/Instagram

En el ámbito de las redes sociales, la actriz mantuvo una sólida relación con sus seguidores a través de plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y su estilo de vida; sin embargo, en las últimas semanas, decidió reducir la frecuencia de sus publicaciones personales puesto que indicó que ha aprendido a valorar más su privacidad y que ya no siente la necesidad de documentar cada momento de su vida.

“Me he vuelto más desprendida, como que ya no me afana el hecho de estar mostrando como una bitácora de mi vida, a no me afana el hecho de estar mostrando como una bitácora de mi vida, ¿sabes? Como me levanté, ahora voy para el baño, ahora voy al gimnasio, ahora estoy bajando las escaleras, ahora me voy a tomar esta proteína y ahora me regreso a la casa”, explicó la barranquillera a través de una publicación en Instagram.

Además, destacó que, aunque sigue conectada con su comunidad de fanáticos, prefiere disfrutar de los momentos importantes sin la presión de tener que compartirlos constantemente: “Y ahora como que, esa vaina de estar compartiendo ese minuto a minuto, porque una cosa es compartir cosas de tu día, de tu día a día, pero ese minuto a minuto (...) no, de verdad, no me da la vida, no me da”, añadió.

Carmen Villalobos decidió no compartir su vida diaria en las redes sociales - crédito @cvillaloboss/Instagram

La carrera artística de Carmen Villalobos también se extiende al mundo de la moda y el modelaje, donde ha participado activamente en diversas campañas y eventos. A lo largo de su vida profesional, ha sido reconocida por su habilidad para interpretar personajes complejos y por su carisma, lo que le ha ganado un lugar entre las actrices favoritas del público.

La decisión de resguardar ciertos aspectos de su vida personal llega después de una etapa ocupada con su participación en producciones televisivas y comprometida con sus seguidores en las redes sociales, pero también es una nueva modalidad que están implementando algunos famosos para descansar de las críticas y presiones contantes que se encuentran en las diferentes plataformas digitales.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera ha abordado temas de relevancia para sus fanáticos, como su rutina de ejercicios y su interés en el cuidado de la piel. Por medio de sus publicaciones, Villalobos también comparte constantemente consejos y prácticas que la ayudan a mantener una actitud positiva y energética: “Lo que piensas lo atraes 💫 Cada vez lo confirmo mas🧡Por eso es tan importante, concebir todo desde el pensamiento, nuestra salud, ese trabajo que tanto queremos, nuestra pareja, nuestros propósitos en la vida, nuestra familia, todo mi gente linda, todo absolutamente todo empieza en nuestra mente ! Así que concéntrate en pensar positivo y lo positivo llegará 🙌💥💯”, escribió en un post.

La actriz comparte mensajes motivacionales en sus redes sociales - crédito @cvillaloboss/Instagram

Su elección de limitar el contenido personal no ha disminuido su popularidad; sus seguidores continúan apoyándola y mostrando admiración por su talento y versatilidad en las pantallas.