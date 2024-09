Retiraron más de 150 alojamientos de popular aplicación por incumplir con las normas contra el turismo sexual

Airbnb se une a la lucha contra el turismo y la explotación sexual en Medellín - crédito Dado Ruvic/Reuters

La plataforma de alquiler de alojamientos Airbnb, en trabajo conjunto con la Alcaldía de Medellín, anunció tres nuevas medidas para ayudar a mitigar los delitos sexuales contra los menores de edad y la trata de personas en la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció el cierre de 150 propiedades, que en su mayoría están vinculadas a la plataforma, y que habrían sido utilizadas para fines de turismo sexual y explotación de niños, niñas y adolescentes en la capital antioqueña.

En entrevista con Blu Radio, el mandatario local explicó las razones de esta decisión. “Estamos dando esa pelea dura”, dijo, luego de revelar que en lo corrido del año las capturas de las personas responsables de cometer estos delitos han aumentado significativamente en comparación con el 2023.

“Casi un 600% de incremento en capturas, la mayoría de ellas de extranjeros”, agregó. Gutiérrez afirma que el problema radica en que algunas de estas propiedades, ofrecidas por medio de esta plataforma, han sido utilizadas para encuentros delictivos que involucran la explotación sexual de menores de edad. “Inmueble que encontremos utilizado para estos fines, no solo se capturará a las personas involucradas, sino que se aplicará la extinción de dominio”, enfatizó.

Anunciaron el cierre de 150 propiedades - crédito Colprensa

El alcalde de Medellín confirmó que desde hace meses han estado dialogando con los representantes de Airbnb y otras plataformas digitales para tomar medidas estrictas frente a esta problemática. La iniciativa no solo afecta a los infractores directos, sino también a los dueños de los inmuebles. “Le he dicho a la gente: no hay excusa. Si alquilas tu apartamento o casa y se utiliza para explotación sexual de menores, puedes perder el inmueble”, declaró Gutiérrez.

El mandatario subrayó que el desafío consiste en la vigilancia y control que deben ejercer tanto las plataformas como los propietarios, y resaltó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el turismo sexual, agradeciendo al Gobierno de Estados Unidos y a su embajador en Colombia, Francisco Palmieri, por su apoyo en las investigaciones y operativos recientes.

“Esta es una lucha conjunta entre Colombia y Estados Unidos. Las capturas que se han hecho en aeropuertos como el de Miami, por ejemplo, son producto de investigaciones coordinadas entre ambos países”, agregó.

La primera de las acciones que se implementará es una serie de sesiones de formación sobre su Portal de Comunicación con las Autoridades Policiales para el personal de la policía de Medellín. Esta iniciativa tiene el objetivo de proporcionar un canal directo y seguro para que los uniformados puedan enviar solicitudes legales válidas de información de Airbnb.

Los turistas deberán aceptar las políticas de la plataforma antes de adquirir un alojamiento - crédito Getty

Por su parte, Daniela Guzmán, Gerente de Alianzas Globales para la Confianza y la Seguridad de Airbnb, aseguró que “el objetivo es que las autoridades tengan una línea de contacto segura y directa con la plataforma cuando investiguen posibles casos”.

En segundo lugar, se le manifestará a los viajeros que llegan a la ciudad sobre la prohibición del trabajo y explotación sexual. La empresa Airbnb, en este mes de septiembre, implementará una medida que requiere que cualquier huésped de todo el mundo que desee hacer una reserva en Medellín debe atestiguar que entiende las políticas de la plataforma que prohíben estrictamente el uso de todos los alojamientos para estos delitos.

Es decir, cualquier extranjero que desee adquirir los servicios de la plataforma debe confirmar que atiende a esta política y que apoya las investigaciones locales penales. “Si la plataforma es informada hacia futuro que algún anfitrión es permisivo del trabajo sexual durante las reservas en Airbnb, Airbnb aplicará estrictamente sus políticas y tomará medidas contra esos anfitriones”, finalizó Guzmán.