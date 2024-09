Qué le diría Miguel Melfi a Alejandro Estrada si se encuentran: esto respondió el cantante

El cantante también consideró en pedirle disculpas a Alejandro Estrada - crédito @miguelmelfi - @alejoestrada/Instagram

El cantante panameño Miguel Melfi se hizo famoso en el país debido al romance que protagonizó con la actriz ibaguereña Nataly Umaña durante su participación en el reality La casa de los famosos, del Canal RCN. Este amorío generó una ola de comentarios por la controversia que desató, dado que Umaña llevaba 12 años de relación amorosa con el actor Alejandro Estrada.

En el programa Cómo amaneció Bogotá, de Tropicana, Melfi habló sobre su relación con la actriz, aclarando que fuera del reality solo mantienen una amistad. Además, en el mismo espacio, el cantante reveló que, si se encontrara con Estrada —que participó en la sexta temporada de MasterChef Celebrity—, no le pediría disculpas.

“Yo siento que ya pasó lo que pasó y lo que fue, fue. Yo en ese momento tenía muchas cosas en la cabeza, hoy en día pienso un poco diferente y simplemente que cada uno siga con sus vidas y ya”, expresó.

Sin embargo, el también actor dijo en el programa Lo sé todo que cuando salió del reality del Canal RCN quería realmente pedirle disculpas a Estrada, pero luego de discutirlo con su psicólogo, llegó a la conclusión de que era mejor dejar las cosas como estaban.

“Al principio, cuando salí del reality, sí fue algo que hablaba muchísimo con el psicólogo, que me hubiese gustado salir y pedirle disculpas, pero luego me enteré de muchas cosas y caí en cuenta de que hoy en día es mejor dejar las cosas así”, comentó el artista.

“Cada quien sabe lo que hace, la vida se encarga de poner las cosas en su lugar y siento que ya a estas alturas, lo que fue, fue, el pasado se queda en el pasado, ya no hay nada que hablar”, añadió el intérprete de temas como Ella, A poca luz, Te imagino, Millonario, última carta, Volver y muchos más.

El panameño también confesó que el tema está “sobreentendido”, refiriéndose a lo que sucedió en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia: “Yo creo que lo que vivimos en la casa fue algo que ya pasó, algo que obviamente nos marcó mucho a ambos, pero tenemos la mentalidad de que fue un aprendizaje y fue algo que nos tocó en ese momento y que ya fue” comentó Melfi, según el medio y agregó que desde que terminó el reality, han hablado en muy pocas ocasiones y de manera muy puntual con la ibaguereña.

El artista también abordó el impacto emocional que el romance tuvo en él y las consideraciones que tuvo hacia el exesposo de Nataly: “Cuando yo supe que estaba comprometida, ni siquiera la miré,” dijo Miguel explicando que al principio intentó respetar la relación de Umaña, pero al aumentar las interacciones y el coqueteo, comenzó a dudar y con el tiempo se percató de que lo que estaban haciendo no era correcto: “Pero cuando empezamos a hablar mucho más y a sentir que había como un coqueteo, se dieron ciertas conversaciones que me hicieron dudar y con el tiempo me fui dando cuenta de que lo que estábamos haciendo no era correcto”, agregó en diálogo con el programa del Canal 1.

El romance entre Melfi y Umaña no llegó más allá del programa de convivencia porque, después del final del reality, ambos se distanciaron y cada uno siguió su camino: “Hemos hablado en muy pocas ocasiones, pero cosas así muy puntuales, realmente, que diga que establecemos una conversación, pues la verdad no”.

Miguel Melfi, durante su conversación con el medio Tropicana, reveló detalles de su nueva vida y proyectos, destacando su deseo de establecerse definitivamente en el país para desarrollar su carrera musical: “Estoy quedándome por Cedritos, en un apartamento arrendado, solito, estoy solito y así se va a mantener”, comentó el cantante.

Refiriéndose a los sentimientos hacia Umaña, Melfi aclaró que lo vivido durante el reality fue auténtico y no un montaje para el programa: “Fue un amor de encierro, no fue para nada show, lo que yo sentí adentro fue 100 % real, nada de lo que pasa en esa casa es libreteado, o por lo menos de mi parte no, lo que yo viví allá fue lo que yo sentí”.