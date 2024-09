Nicky Jam confesó que está atravesando un difícil momento por causa del alcoholismo: “A veces me pongo loco”

Nicky Jam habló de sus problemas con el alcohol - crédito captura de pantalla The rock star show/YouTube

El reguetonero puertorriqueño abrió su corazón en medio del pódcast de Jay Shetty, y habló de los graves problemas de alcoholismo que ha vivido en el último año, los cuales han ayudado a que tenga episodios de ansiedad.

“La verdad es que a veces me pongo ansioso, me dan ataques de ansiedad y me tiemblan las manos y empiezo a pensar en muchos momentos de mierda, porque pasé por muchas situaciones feas, y la realidad es que ahora estoy pagando muchas cosas que hice, por eso quiero ser sincero, el año pasado tuve problemas con el alcohol, a veces me pongo loco y bebo tres o cinco días seguidos”, confesó.

El artista urbano reconoció que por culpa del alcohol fue que en una oportunidad anunció en sus redes sociales su retiro de la música, situación que según él no va a pasar, además de aclarar que su oscuro pasado es el que lo lleva a vivir estos duros episodios.