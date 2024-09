Mabel Cartagena contó de qué se trata la historia de la joven que no la ha dejado dormir: “Me tiene loca”

Marbel Cartagena contó historia de un video viral que no la deja dormir - crédito @flakycartagena/IG

En un video publicado en sus redes sociales, Mabel Cartagena compartió la historia de una joven australiana que al conocerla por TikTok se sorprendió y logró captar tanto su atención, que desde ese momento no ha logrado sacar de su cabeza.

Incluso, Mabel aseguró que no ha podido dormir de lo impresionada que quedó, razón por la cual decidió contarles a sus seguidores y que entre todos sacaran conclusiones.

De acuerdo con las declaraciones de la también creadora de contenido, cuando estaba viendo clips en la aplicación mencionada le apareció uno de Chloe Boullé, una joven de 23 años que también hace videos para las plataformas digitales, y sin imaginarlo terminó escuchando un caso que la dejó sin palabras.

“Les voy a contar una historia que vi en TikTok que me dejó loca, y si me dejó loca a mí las tiene que dejar locas a ustedes también. Si yo no duermo hoy, ustedes tampoco, lo lamento”, indicó Cartagena, previo a contar de lo que se había enterado.

Según Chloe Boullé y la réplica que hizo Mabel, hace un tiempo la joven atravesó por un momento inexplicable, pero que hasta ahora decidió salir a contar.

“Todo comenzó cuando ella tenía 16 años y le tocó hacer una viaje con todos sus compañeros de colegio a esquiar. Se fueron a un lugar especial para esquiar, era en una montaña, obviamente llena de nieve, pero era un lugar muy turístico y que se dedicaba a esto, entonces obviamente había cabañas, pistas de esquí y se veía de todo a todos lados”, comenzó contando la ‘Flaky’ Cartagena, tal como lo relató la joven australiana.

Boullé explicaba que ella no sabía hacer este deporte, así que le tocó estarse con un grupo de personas inexpertas, pues se dividían dependiendo el nivel de experiencia y conocimiento que tuvieran los asistentes. De todas formas era un grupo grande y también en todos los escenarios había bastante gente.

Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado y sorprendente con la revelación que hizo la joven, ya que explicó que mientras estaba caminando “5 segundos de distancia con su grupo” la vida le cambió para siempre.

“Ella estaba esquiando y veía a todos sus compañeros, pero como ella no era experta se retrasó 5 segundos y que cuando ella levanta la cabeza [...]. Para que sepan algo, este lugar es especializado para esquiar y le pertenece a una empresa, por eso la montaña en la que tienen las pitas, el restaurante y todo lo demás, pues está acordonado, es como Disney. Entonces esta pelada estaba en una pista que es imposible que ella se saliera de esa pista. Cuando ella levanta la cabeza no hay nada, desaparece todo”, explicó Mabel en sus palabras.

Chloe Boullé reveló que mientras iba detrás del grupo con el que estaba tuvo unos segundos de demora, por su falta de conocimiento en el esquí, pues no era muy rápida, fue en ese instante cuando levanta la cabeza y no volvió a ver nada de lo que estaba viviendo, el espacio quedó vació inexplicablemente, así que tomó su celular para llamar a su mejor amigo que también estaba en el viaje, pero le apareció sin batería ni señal, a pesar de que ella recordaba que minutos antes lo tenía en 75%.

“La pelada miraba al frente y veía que no había fin, la montaña en la que estaba no tenía fin, no veía ni una sola persona, ni restaurantes, ni cabaña, nada. Entonces ella se preocupó, se quitó todo el equipo para esquiar y empezó a caminar cargando todo eso y lloraba porque estaba muy asustada y, gordis, caminó una hora”, siguió contando Cartagena.