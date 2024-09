Shakira conmovió a sus seguidores con mensaje nostálgico a su ‘yo’ del pasado: “Hoy más que nunca la abrazo”

Con un video de inteligencia artificial, la cantante colombiana expresó sus sentimientos hacia su juventud, generando una ola de admiración entre sus seguidores - crédito @shakira / X

La reconocida cantante colombiana Shakira sorprendió en las redes sociales con un emotivo mensaje destinado a su versión del pasado. La barranquillera siempre busca cercanía con sus fanáticos, al compartir enseñanzas y mensajes a través de sus redes sociales y su música.

En su cuenta oficial de X, en la que cuenta con más de 53 millones de seguidores, la intérprete de Hips don’t lie publicó un nostálgico mensaje en el que rinde homenaje a la niña que fue, quien, a pesar de sus grandes sueños, probablemente nunca imaginó su éxito global.

“Muchas veces esta niña le dio fuerzas a la mujer para seguir. Hoy más que nunca la abrazo”, expresó Shakira, dirigiéndose a sí misma en su juventud, acompañado de un video generado por inteligencia artificial, en el que se muestra un abrazo de su yo actual a su yo de niña.

La imagen a la que Shakira le dedicó este mensaje emocional evoca a una etapa temprana de su carrera, especialmente cuando grabó el video de la canción Ojos así. En aquel entonces, con solo 21 años, la artista solía trenzar su cabello negro para mantenerlo controlado y ya comenzaba a construir su trayectoria internacional.



Los fanáticos de la cantante no tardaron en expresar su admiración en respuestas a la publicación. Comentarios como “Shakira, eres nuestro orgullo. No solo la mejor artista de toda nuestra historia, sino también un ser humano ejemplar. Bravo por tu historia de vida”; “También estamos aquí para ti, no lo olvides”; “Siempre bella y humana” y “Bellas, una sola mujer, cómo te queremos, Shak”, fueron algunos.

“Amo a esa niña y a la mujer que eres hoy. Shakira, gracias por existir y ser el soundtrack de mi vida” y “Tanto esa niña como esa mujer nos han dado fuerza a nosotros también para seguir. Te amamos”, también reflejaron el impacto positivo que su música y personalidad han tenido en millones de seguidores alrededor del mundo. Además, consideran la fortaleza y valentía demostrada por la artista en momentos difíciles como fuente de inspiración.

La colombiana de 47 años y madre de dos hijos ha sido objeto de varias polémicas relacionadas con su vida personal a lo largo de su carrera, pero siempre ha mantenido un fuerte vínculo con su audiencia a través de sus publicaciones y actividades en línea. Esta última publicación no solo celebra su trayectoria, sino que también resalta su deseo de conectar emocionalmente con sus seguidores, recordándoles las raíces de su éxito y la importancia de abrazar el propio pasado.



Shakira fue objeto de críticas por supuesto exceso de bótox en su rostro

Luego de aparecer en público junto a su sobrina Isabella Mebarak, durante una exhibición de arte, Shakira despertó una ola de críticas en redes sociales debido a un aparente cambio en su rostro, que se atribuye a un supuesto exceso de bótox. La discusión sobre su apariencia se convirtió en un tema candente entre sus seguidores y usuarios de diversas plataformas sociales.

Diversos medios internacionales informaron que la intérprete de reconocidos éxitos como Loba, Waka Waka y Acróstico podría haber optado por procedimientos estéticos para mejorar su apariencia física. Aunque no existe una confirmación oficial de que Shakira se haya sometido a dichos tratamientos, la prensa catalana sostuvo que la cantante se ha hecho varias intervenciones que habrían ascendido a aproximadamente 63.000 euros.

En redes sociales, internautas han compartido sus opiniones sobre el supuesto cambio en el rostro de Shakira. Entre los comentarios más recurrentes se destacan afirmaciones como: “Su cara es diferente, no necesita bótox, extraño su belleza natural” y “en estas fotos parece tener 60 años, está exagerando con el bótox, su cara está hinchada como un globo”.

La percepción de que la barranquillera no necesita someterse a tratamientos estéticos resuena entre sus seguidores, resaltando la apreciación por su belleza natural.

