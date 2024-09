Narco José, la mascota de Rodolfo Hernández, murió a las pocas horas del fallecimiento del ingeniero

Murió Narco José, perro de Rodolfo Hernández - crédito Instagram

A través de las redes sociales de Rodolfo Hernández (1945-2024), sus familiares confirmaron otro deceso en la familia: el de Narco José, el perro del ingeniero santandereano, de 14 años, que partió del plano terrenal pocas horas después del fallecimiento de Hernández.

“Y te fuiste así, en silencio, siguiendo la sombra de quien fue tu mundo. Ya no había más caminos que recorrer, ni reuniones que compartir. Ahora, donde sea que estén, se han reunido con el Inge, como siempre fue y siempre será. Fuiste su amigo más leal, y en tu partida nos dejas el recuerdo de una amistad que desafió incluso al tiempo. Descansa, Narquito, donde el tiempo no se cansa y el amor no tiene fin”, se lee en el texto compartido en Instagram, junto con fotografías del can y su amo.

