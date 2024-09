Rodolfo Hernández y la ‘herencia’ que le dejó a su hijo por el caso Vitalogic: este es perfil del hombre que estuvo implicado en el escándalo

Rodolfo Hernández y su hijo, Luis Carlos Hernández, involucrados en el caso Vitalogic - crédito Colprensa - suministrada a Infobae

Con la muerte del excandidato presidencial, exalcalde de Bucaramanga y exsenador Rodolfo Hernández Suárez, se fueron consigo una serie de escándalos y procesos que protagonizó el ingeniero y tardío político de 79 años, que padeció en su último año un fuerte cáncer de colon por el que fue internado en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), pero del que no pudo salir, pues la enfermedad fue implacable.

Pero si bien una serie de casos se fueron con el político santandereano, uno, quizá el más importante en su historial ante los organismos judiciales quedará con una especie de heredero mediático, debido a lo que sería la presunta participación de uno de sus hijos en el proceso por el que, justamente, fue condenado a 64 meses en junio de 2024: Luis Carlos Hernández Sarmiento, que habría sido el ‘cerebro’ de este escándalo.

En efecto, Hernández Sarmiento estuvo involucrado en la adjudicación de un contrato de consultoría al ingeniero Jorge Alarcón, a través de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab). Su participación en este proceso contractual, por 344 millones, está relacionado porque, al parecer, estaba definida una jugosa comisión en favor de uno de los hijos del que era, en ese entonces, el alcalde de Bucaramanga.

Y al igual que su padre, que como es apenas obvio, tendrá la preclusión de los procesos penales y disciplinarios en los que esté inmerso, en lo que respecta a su hijo también fue desvinculado a este proceso: con lo que uno de los temores que tuvo el veterano político luego de haber sido imputado por la Fiscalía al haber cometido el delito de interés indebido celebración de contratos, se disipó.

¿Quién es Luis Carlos Hernández, el ‘heredero’ del escándalo Vitalogic?

Luis Carlos Hernández, el tercero de cuatro hijos que tuvo el excandidato presidencial, también es ingeniero y durante la alcaldía de su padre en la Ciudad Bonita fue involucrado en los asuntos de contratación de la dependencia local. Según la Fiscalía, él se encargó de firmar un acuerdo para que se fijara, con ello, la ‘tajada’ que se ganaría si una firma se ganaba el contrato para la adjudicación de basuras.

Aunque el 7 de febrero de 2020 se retiró la solicitud de imputación contra el hijo de Rodolfo Hernández por el escándalo, el ente acusador prometió vincularlo al proceso por “otra cuerda procesal”, algo que no sucedió. Luis Carlos, de 45 años y que hace parte del negocio familiar, la constructora HG, pretendía, al parecer, tener un papel clave en futuro del relleno sanitario de El Carrasco.

En caso de que se hubiera adjudicado el contrato por el que presuntamente tenía interés Luis Carlos, la comisión estaba fijada en al menos dos millones de dólares. Por ello se habría encontrado en un gimnasio con Luis Andelfo Trujillo, otro de los interesados en el que la firma escogida para tal fin fuera Vitalogic, según constaron en las conversaciones en poder de la Fiscalía.

Apenas dos días después de que su padre ganara las elecciones, el 27 de octubre de 2015, empezaron los contactos, en los que posteriormente participó Hernández y el abogado Carlos Gutiérrez; el supuesto puente entre el entonces mandatario y los miembros del naciente consorcio. La reunión clave fue, según el interrogatorio ante la Fiscalía, fue el 24 de junio de 2016 en el Hotel Marriot de Bogotá.

Pese a lo que sería la evidencia del ente acusador en la red de corrupción en la Alcaldía de Bucaramanga, al final el hijo no fue incorporado al caso, al parecer por pruebas que determinaran su responsabilidad en la entrega de contratos por el caso Vitalogic, a lo que se sumó que, por no ser un funcionario público, no cursaron procesos disciplinarios en su contra.