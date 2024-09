Gustavo Bolívar afirmó que en Colombia hay más “muñecos de la mafia”, luego de las declaraciones de Gustavo Petro

Consejo de Estado ha emitido una orden para notificar esta determinación a todos los tribunales administrativos del país en este caso aplica al Director de la DPS Gustavo Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X

En medio de la polémica que desató el presidente Gustavo Petro al decir que algunas periodistas son “las muñecas de la mafia”, el director del Departamento para la Prosperidad Social, (DPS), Gustavo Bolívar, afirmó que también existe “los muñecos de la mafia”.

A través de su cuenta de X, el fiel defensor del presidente Petro aseguró que los “muñecos de la mafia” se encuentran en el territorio nacional y de mayor tamaño.

Además, no respaldó al mandatario afirmando que la frase utilizada en el discurso de posesión de la defensora del Pueblo en el departamento del Chocó, fue “desafortunada”.

“Escuché todo el discurso del Pte Petro en Nuquí. En el fragmento donde habla de las muñecas de la mafia, aunque es una frase desafortunada, no generalizó”, aseveró Bolívar.

Y agregó: “El Pte se refiere a las periodistas que han vendido su independencia por defender intereses mafiosos. No necesariamente del narcotráfico”.

El director del DPS especificó que la mafia “es cualquier organización criminal. Como las que aquí se han robado las regalías, a Ecopetrol, las EPS, a Reficar y para no pecar de parcial, la UNGRD”.

Bolívar en su publicación especificó que no logra entender por qué “las periodistas que no se venden se sienten aludidas”. Por tal motivo, resaltó que “haría que añadir que también hay muñecos de la mafia. Y en mayor proporción. Aquí el discurso completo”.

Las afirmaciones del presidente Gustavo Petro se dieron mientras destacaba la labor de los jóvenes que estuvieron al frente del estallido social. “Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar”, expresó el jefe de Estado.

El presidente Petro también agregó lo siguiente:“A decir basta. Ahora le toca a usted, defensora, defenderlos contra ese fiscal de la ignominia, de la ignorancia, de los que creyeron que por ser hijos de papi y mami y estudiar en la misma universidad, tenían el privilegio de dictaminar las decisiones sobre nuestro pueblo y condenarlo a la injusticia”.

El presidente Gustavo Petro puntualizó que se debe acabar con el “entuerto de la injusticia”. “Hay que deshacer el entuerto, como decía el Quijote de la Mancha. Por el camino voy deshaciendo entuertos, cabalgando mi rocinante, llevando mi aldaba y mi lanza, y con mi escudero al lado para que no me pase nada malo, puedo ir por todos los rincones del mundo cabalgando, deshaciendo los entuertos de la injusticia”, afirmó Gustavo Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado ha desatado una ola de críticas. El exalcalde Enrique Peñalosa afirmó que lo dicho por el mandatario es “indigno” para el puesto que tiene. Además, precisó que presidente Petro “miente y calumnia”.

“Que el presidente de la República llame “muñecas de la mafia” a periodistas colombianas es indigno de su cargo, vergonzoso como persona, y muy peligroso para ellas. Una vez más, Petro miente y calumnia”, indicó Enrique Peñalosa a través de su cuenta de X.

Iris Marín Ortiz también utilizó su cuenta de X para rechazar las declaraciones del presidente Gustavo Petro: “No esperen de mí como Defensora del Pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. Seré coherente: la columna de esta Defensoría del Pueblo es la igualdad. Rechazo toda forma de violencia contra las mujeres”.

Y agregó: “No hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias, no violentemos a las mujeres”.

Ante la ola de críticas que ha recibido, el mandatario en primera instancia precisó en su cuenta de X que “las periodistas no son muñecas de la mafia, pero la mafia ha tenido periodistas a sueldo, o se nos olvidó”.

En otra publicación, el mandatario recalcó que en Colombia hay periodistas mujeres valientes, pero afirmó que el discurso está siendo “manipulado”.

“Claro que el periodismo está lleno de mujeres valientes, algunas asesinadas por decir la verdad. Pero el discurso es claro y ustedes lo manipulan”, aseveró el presidente Gustavo Petro.

El jefe de Estado recalcó que cuando hace referencia a “periodistas de establecimiento”, se refiere a las que no “están al servicio de la ciudadanía”. Por tal motivo, el presidente Petro afirmó que la información solo “depende del sueldo de quienes pagan”.