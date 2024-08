Yáser Asprilla está el banco de suplentes en el partido que Girona se adelanta por 2 goles, la anotación llegó a través de Viktor Tsygankov

El jugador colombiano fue presentado oficialmente por el Girona FC - crédito @yaser_asprilla_10/Instagram

Yáser Asprilla estará entre los suplentes que dispondrá el director técnico español Michel para el encuentro en el que recibirá a Osasuna, de Pamplona.

El delantero oriundo del Bajo Cauca, estará de arranque en el banco de los suplentes, por lo que esperará su oportunidad para debutar en la Liga EA Sports de España 2024-2025.

Asprilla llegó el 21 de agosto de 2024 y fue confirmado de forma oficial por Girona FC como nuevo refuerzo de cara a lo que será la temporada para los blanquirrojos de Cataluña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Así formará el combinado de Michel ante Osasuna:

El colombiano Yaser Asprilla arrancará desde el banco de suplentes a la espera de una oportunidad - crédito @GironaFC / X

Palabras de Michel, técnico de Girona: “Su mejor versión se dará poco a poco”

En la rueda de prensa previa que entregó el estratega español, mencionó que no tendrán ningún afán en hacer debutar a Yaser Asprilla, por lo que está a la espera de ponerlo a jugar, así se refirió al tema: “No tiene problemas físicos ni nada en aquel sentido, pero su mejor versión se dará poco a poco, no digo que no lo esté, pues sé que está preparando, pero yo necesito al mejor jugador”. declaró Michel en la previa al partido que Girona tendrá ante Osasuna en el estadio Montilivi en condición de local.

El partido se podrá ver a partir de las 12:00 p.m. y se podrá disfrutar a través de la pantalla de Dsports (canal 1610). A segunda hora, a las 2:30 p.m., Real Madrid visitará a Unión Deportiva Las Palmas en el estadio de la Gran Canaria.

Noticia en desarrollo...