María Fernanda Cabal afirmó que “La izquierda es experta en creer que el Che Guevara es un ejemplo a seguir, o Tirofijo”

En una nueva ola de señalamientos contra el Gobierno nacional, la senadora María Fernanda Cabal, que hace parte del Centro Democrático, se pronunció el martes 27 de agosto y en la plenaria de la corporación hizo duros señalamientos a los sectores progresistas que respaldan la gestión del presidente de la República, Gustavo Petro, a dos años de haber llegado a la Casa de Nariño.

Cabal, acostumbrada a sus ácidas críticas en público y en privado, en esta ocasión se despachó en la sesión plenaria mixta y con un particular paralelo, en la que mencionó al líder guerrillero Ernesto Che Guevara, y a Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, que además fue el esposo de una de sus colegas, como la senadora Griselda Lobo, atacó a los sectores denominados progresistas.

“Yo he tenido el privilegio de conocer la historia de la tierra en Colombia. Y adicionalmente he tenido el valor moral de no admitir ningún señalamiento, rotulación o forma de persecución para lograr deshacer la verdadera historia del país”, afirmó Cabal, durante la jornada, que se llevó a cabo de manera híbrida debido a la contingencia aérea, y en la que se habló de la controvertida Jurisdicción Agraria.

Y es que ha existido toda una controversia por lo que es son los artículos 4, 5 y 12 de la mencionada reforma, en la que, según la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño, se estaría promoviendo una expropiación exprés, al elevar todas las actividades que se van a hacer dentro de reforma agraria como de utilidad pública; lo que daría, añadió la representante a la Cámara Katherine Miranda, la posibilidad de expropiar.

La arremetida de María Fernanda Cabal a la izquierda

También lanzó fuertes señalamientos contra los sectores que apoyan al Petro, pues están haciendo una radiografía de las necesidades del país ajena a la realidad, con lo que en sus propias palabras lo calificó como “mitos y leyendas” de un progreso que no ha llegado, en su concepto, a los territorios más apartados. Al punto que salió en defensa de los movimientos menonitas y otros casos que llamó “despojos”.

“Qué pesar con los que producen comida en este país y están en manos de la izquierda, que pesar con los que trabajan la tierra y no se la roban… ahora lo ancestral, lo Imaginario está por encima de la realidad”, afirmó la congresista vallecaucana, que será candidata a la presidencia de la República, de cara a los comicios del 2026, en relación con el caso que llevó a juicio en el Meta a miembros de la comunidad.

Todo esto en medio de la discusión sobre el articulado de la mencionada jurisdicción, al traer a colación la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, a su juicio inoperante. Y cuestionó cómo se ponen adjetivos al término justicia, al reafirmar que “solo es una” y no como es la “manía” de los sectores de izquierda, a los que acusó de manejar los temas del país con “emociones” y “manipulaciones”.

“La izquierda es experta en contar historias, en inventar mitos y leyendas, y en exaltar la barbarie. Y en creer que el Che Guevara es un ejemplo a seguir, o Tirofijo, o el mito de Marquetalia. Se les olvidó que fueron partícipes de los grandes despojos que hubo aquí”, comentó la senadora durante la plenaria, en la que hizo constantes señalamientos al senador Wilson Arias, defensor del proyecto en curso.

Cabal también mencionó que este tipo de medidas acaban la propiedad privada de la tierra, que es, según dijo, la base de la sociedad. La propiedad privada no es robada, es producida y comprada por una persona que trabajo dignamente, y que quiere tener un patrimonio. Lo primero que hace una persona normal es tratar de tener un techo para su familia, no quemarlo, como los de la primera línea”, afirmó.

Al mismo tiempo que mencionó cómo hay jueces que no fallan en derecho, sino en conciencia, y la manera en que ha sido atacada por sus contradictores por oponerse a lo que llamó “atrocidades” de la Ley de Restitución, y la polémica forma de repartir las propiedades.

“¿Ustedes creen que el Estado resuelve? Quítense esa locura de la cabeza. Lo que hace es generar más problemas”, afirmó Cabal e invitó a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, a trabajar en un proyecto de Jurisdicción Agraria que sea “serio”, sin lo que llamó el activismo judicial. Y puso el dedo en la llaga en los proyectos agrícolas en la Serranía de Chiribiquete, que no va en concordancia con esta reserva.

Por último, Cabal pidió que no exista más activismo por parte de los partidos de izquierda, ni tampoco por parte de los funcionarios, en pro de avanzar en una reforma que, a su juicio, traiga consigo verdadero progreso para los sectores campesinos. Una intervención que así como tuvo masivo respaldo entre los seguidores de la congresista, también causó reacciones de los que se sintieron aludidos con sus palabras.