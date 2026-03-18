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James Rodríguez habló sobre las sensaciones que dejó su debut con el Minnesota United: “Fue duro entrar así”

El mediocampista colombiano ingresó en el segundo tiempo ante el Vancouver Whitecaps, enfrentando un marcador complicado en su estreno y destacando la dificultad de adaptarse a las exigencias del fútbol estadounidense desde su llegada al club

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Rodríguez entregó sus sensaciones tras
Rodríguez entregó sus sensaciones tras lo que fue el debut ante Vancouver Whitecaps-crédito Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

El 15 de marzo de 2026, James Rodríguez volvió a jugar en forma oficial a nivel de clubes en la goleada que sufrió el Minnesota United por 6-0 ante el Vancouver Whitecaps por la MLS.

Tras 117 días sin actividad en las canchas a nivel de clubes desde su paso por el Club León, el capitán de la selección Colombia estuvo presente por 26 minutos en el estadio BC Place.

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James Rodríguez debutó con el
James Rodríguez debutó con el Minnesota United en la dura goleada-crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images

Es por ello que tras el partido, el 17 de marzo de 2026, el diario Pioner Press de Minnesota, a través del periodista Andy Greder, el volante de la selección Colombia entregó sus sensaciones sobre lo que fue el debut

“Fue duro entrar así (el domingo); ya íbamos perdiendo por muchos goles (5-0). Pero entré para hacer mi trabajo, que es intentar jugar bien en tan solo unos minutos. Creo que jugué bien. Personalmente me siento bien”, explicó.

El colombiano jugó sus primeros minutos con los Loons en la derrota 6-0 en la fecha 4 de la Major League Soccer - crédito Minnesota United

Además explicaron las sensaciones sobre lo que siente James en el fútbol de Estados Unidos, ya que considera que “la MLS es una liga muy física, donde se corre más de lo que se juega. Pero siempre estoy dispuesto a aprender cosas nuevas a lo largo de mi dilatada carrera. Me estoy adaptando a este nuevo estilo de fútbol y, como digo, siempre quiero ayudar al equipo a ganar y jugar bien”, detallando lo que piensa de su nueva aventura en el fútbol norteamericano.

El reencuentro con Thomas Müller

James Rodríguez también se refirió
James Rodríguez también se refirió a su reencuentro con el alemán Thomas Muller-crédito Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

James también habló sobre lo que significó su reencuentro con el volante alemán Thomas Müller después del encuentro ante Vancouver Whitcaps, y explicó la sensación de alegría que le significó encontrarse con un excompañero del Bayern Múnich.

“Fue un placer verlo, ver que le va muy bien. “Cuando se trata de personas con las que has jugado, especialmente con las que te llevabas bien, siempre esperas que sigan teniendo el mismo éxito y que mantengan un buen rumbo”, dijo.

Es importante recordar que en todas las competencias, Thomas Müller y James en el Bayern Múnich jugaron un total de 47 de partidos entre la temporada 2017 hasta 2019, y participaron en conjunto en cuatro goles de los Gigantes de Baviera (apodo por el cual se conoce al Bayern Múnich).

A continuación, estos son los detalles de sus goles en conjunto cuando jugaron entre sí:

  • Bundesliga 2017-2018: 74 minutos y colaboración en gol en el Colonia 1-3 Bayern Múnich
  • Bundesliga 2017-2018: 65 minutos y colaboración en gol en el Bayern Múnich 6-0 Borussia Dortmund
  • Bundesliga 2018-2019: 90 minutos y colaboración en gol en el Bayern Múnich 4-2 Werder Bremen
  • Bundesliga 2018-2019: 73 minutos y colaboración en gol en el Bayern Múnich 6-0 Mainz

Qué dijo el técnico del Minnesota United tras el debut de James Rodríguez y próximos partidos

El entrenador Cameron Knowles destacó
El entrenador Cameron Knowles destacó la visión de juego y la precisión en los pases del capitán de la selección Colombia en su estreno en Estados Unidos.-crédito Anne/Marie Sorvin-Imagn Images

El técnico del Minnesota United, Cameron Knowles, destacó la actuación de James Rodríguez durante su debut en la Major League Soccer, a pesar de la contundente derrota por 6-0 ante el Vancouver Whitecaps, en un contexto marcado por la inminencia de la Copa del Mundo 2026 y la necesidad de minutos de competencia para el capitán de la selección Colombia.

Knowles subrayó: “Se nota la calidad que tiene con el balón y su habilidad para encontrar a sus compañeros. Ve el juego a otra velocidad, ve las cosas antes que muchos otros jugadores y tiene la calidad técnica necesaria para involucrar a sus compañeros en el juego. Creo que lo hizo bien”.

Estas palabras fueron pronunciadas en contraste con el contexto adverso del partido, en el que el Minnesota United sufrió una de las derrotas más abultadas de la temporada. El entrenador lamentó haber incorporado a Rodríguez en medio de una situación desfavorable:

“Es una lástima que lo estemos incorporando en estas circunstancias. Hubiéramos preferido que entrara y nos ayudara a ganar el partido. Pero fue un buen debut”, dijo Knowles.

Andrés Cubas marcando a James
Andrés Cubas marcando a James Rodríguez - crédito Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

El próximo compromiso del Minnesota United será el domingo 22 de marzo de 2026, como local frente al Seattle Sounders, partido programado para la 1:30 p. m. (hora de Colombia).

Posteriormente, el club ingresará en el receso obligado por la doble fecha FIFA, durante la cual la Selección Colombia enfrentará a Croacia y Francia en Estados Unidos. Actualmente, Minnesota ocupa el lugar 13 de la Conferencia Oeste, con cuatro puntos, a ocho unidades del líder Vancouver Whitecaps.

Después de los amistosos con la selección Colombia, Minnesota United volverá a la acción hasta el 4 de abril de 2026, cuando jueguen a partir de las 9:30 p. m. (hora de Colombia) ante Los Ángeles Galaxy en el estadio Dignity Health Sports Park.

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrá Minnesota United en el mes de abril de 2026:

  • 4 de abril de 2026 - MLS: Los Ángeles Galaxy vs. Minnesota United
  • 11 de abril de 2026 - MLS: San Diego FC vs. Minnesota United
  • 18 de abril de 2026 - MLS: Minnesota United vs. Portland Timbers
  • 22 de abril de 2026 - MLS: FC Dallas vs. Minnesota United
  • 25 de abril de 2026 - MLS: Minnesota United vs. Los Ángeles FC

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