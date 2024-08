Álvaro Uribe habla de las elecciones del 2026 en Cali: “Hay con quien ganar en el 26″

En una reunión en Cali el expresidente Álvaro Uribe habló con respecto a las elecciones del 2026 - crédito EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Durante una reunión con simpatizantes del partido Centro Democrático en Cali, el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que, luego de escuchar a los expositores, “hay con quién ganar en 2026.

Uribe Vélez compartió en un video en su cuenta de X su participación en la reunión política, en la que añadió que para ganar hay la necesidad de fijar una meta parcial que consiste en recuperar la credibilidad y el afecto en la opinión ciudadana, con el objetivo de alcanzar la meta final de ganar en las elecciones del 2026 y “hacerlo bien por Colombia”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Les agradezco mucho esta reunión, que para mí hace de este domingo, muy agradable saludarlos y oír los temas tan importantes que trajeron. Los felicito de todo corazón. Cuando los veo a ustedes y los escucho, digo: “hay Con quién ganar en el 26, pero necesitamos una meta parcial: recuperar toda la credibilidad y el afecto en la opinión ciudadana para que la meta final sea ganar en el 26 y hacerlo bien por Colombia. Muchas gracias”, dijo el líder político del Centro Democrático en el material audiovisual.

Álvaro Uribe dijo en un evento en Cali que hay que tener una meta en común para ganar las elecciones del 2026 - crédito @AlvaroUribeVel

En cuanto a la publicación en la que compartió el video dijo que “desde Cali: avancemos en el corazón de los colombianos para preparar el triunfo del 26 y hacerlo bien por el país”.

Mientras Uribe se expresaba, en el video se escucha a algunos asistentes gritar el nombre de María Fernanda Cabal.

Álvaro Uribe dice que su colectividad política tiene con que ganar las elecciones del 2026 - crédito @AlvaroUribeVel

En ese sentido, los resultados de la última encuesta sobre intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, publicada el martes 6 de agosto por las firmas Guarumo y Ecoanalítica y divulgada por Semana, no solo ofrecieron una visión de la contienda a menos de dos años de los comicios, sino que también destacaron las preferencias de las fuerzas políticas en relación con esta jornada electoral.

También se evaluó en esta encuesta a quien se perfila como el candidato más fuerte de la derecha para llegar a la Casa de Nariño. En la medición, la congresista María Fernanda Cabal obtuvo un 4.4%, ubicándose en el cuarto lugar de un listado encabezado por Vicky Dávila y Sergio Fajardo, ambos con un 9.6%.

También se evaluó en esta encuesta a quien se perfila como el candidato más fuerte de la derecha para llegar a la Casa de Nariño. En la medición, la congresista María Fernanda Cabal obtuvo un 4.4% - crédito Colprensa

La congresista fue superada por Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, quien ocupa el tercer lugar con un 7.1%. Detrás de ella se encuentran Gustavo Bolívar, actual director de Prosperidad Social (DPS) y en quinto lugar con un 4.3%, el senador Jota Pe Hernández del partido Alianza Verde en sexto lugar con un 4.2%, y la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico en séptimo lugar con un 3.6%.

La senadora del Centro Democrático fue una de las primeras en declarar públicamente su intención de postularse como candidata presidencial. A pesar de que deberá competir con otros miembros de su partido, como Paloma Valencia y Paola Holguín, que también buscan el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, parte con cierta ventaja. Sin embargo, aún quedan alrededor de 21 meses para las elecciones.

Por otro lado, en la misma reunión antes mencionada, el expresidente Uribe de igual manera habló con respecto al acceso a la educación de los jóvenes.

“Colombia tiene un 27% de sus jóvenes que ni estudian ni trabajan. El desempleo juvenil es un tema actual. Si se le pregunta a un joven por qué no está en la universidad, responde: “Ah, muy caro”, pero si Duque introdujo la gratuidad, entonces responden no hay cupo. Otro dice: “Yo no me puedo ir cuatro o cinco años a la universidad, mientras tanto mi familia pasa hambre”. Los muchachos quieren y necesitan estudiar, y rápidamente trabajar y emprender. Por eso, sin perjuicio de mejorar toda la educación que tenemos y de avanzar en lo que propuso el partido, en cuanto a la titulación académica clásica y técnica de los bachilleres, demos otro paso”, dijo.

Y agregó: “Sin perjuicio de avanzar en lo que propuso el partido en cuanto a la titulación académica clásica y técnica de los bachilleres, demos otro paso. Demos el paso de que todas nuestras alcaldías, nuestras gobernaciones y, ojalá, un gobierno nacional en el año 26 ofrezcan también una educación alternativa”.