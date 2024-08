Autoridades deportaron a pasajero estadounidense que agarró un avión a patadas en Bogotá

Ciudadano americano fue deportado luego de que violara los filtros de seguridad en al aeropuerto El Dorado y agrediera una aeronave y su tripulación - crédito Redes sociales

En la mañana del viernes 23 de agosto de 2024 se presentó un hecho que generó indignación en la capital, pues un ciudadano estadounidense burló las medidas de seguridad para patear la puerta de un avión en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Los pasajeros de la aeronave grabaron el caótico momento, en el video se evidencia cuando este sujeto comenzó a patear en repetidas ocasiones las puertas del avión de Latam, el cual cubría la ruta Bogotá-Cartagena.

La situación generó pánico entre los viajeros, los cuales decían que este hombre “estaba loco, muy loco”, pues no alcanzó a tomar el vuelo a tiempo. Las personas argumentaron que el personal de seguridad del aeropuerto se demoró más de lo previsto.

“Este pasajero disruptivo agredió en primera medida al personal en tierra de servicio al pasajero porque le informaron que el vuelo ya estaba cerrado y que él había llegado tarde, inmediatamente a la fuerza prosiguió al puente de abordaje y al no poder ingresar al avión, decidió vulnerar la seguridad del vuelo”, indicó Daniel Gallo, presidente del Sindicato de Trabajadores Aéreos en Colombia.

El hombre atentó contra un funcionario del aeropuerto - crédito LATAM AIRLINES/Europa Press

Las autoridades del aeropuerto y la Policía Nacional inmediatamente trasladaron al sujeto a las oficinas de Migración Colombia, lugar en donde también agredió a un funcionario, para deportarlo hacia su país. La aerolínea de momento no ha hecho un comunicado oficial sobre los hechos.

“Este pasajero disruptivo agredió inicialmente al personal en tierra después de que se le informara que el vuelo ya había cerrado y él había llegado tarde. A fuerza intentó ingresar al puente de abordaje y, al no lograrlo, golpeó la puerta principal y ventanas de la aeronave”, comentó el presidente del sindicato, Daniel Gallo. Además, el ciudadano norteamericano alteró equipos y botones de seguridad.

El funcionario hizo “un llamado urgente al Gobierno nacional y al Congreso” para que se implementen medidas más estrictas y urgentes ante este tipo de comportamientos que alteran la tranquilidad de la ciudadanía.

Exalcalde de Barranquilla ayuda a pasajero que obligaron a bajar de un avión

Jaime Pumarejo, exalcalde de Barranquilla, se ganó el título de ‘héroe sin capa’ luego de que el 18 de agosto en un vuelo que cubría la ruta Bogotá - Barranquilla, tranquilizara a un joven al que pretendían bajar del avión por llegar una vez finalizó el proceso de abordaje.

“Aerolíneas menos empáticas y Avianca. Este pelao’ llegó justo cuando iban a cerrar a el avión y los de Avianca lo bajaron. Estaba llorando, decía que venía desde Usme y, por la ciclovía, el Transmilenio estaba demorado”, dio a conocer a través de sus redes sociales Rosy Palma, creadora de contenido especializada en viajes.

Ya abordo, el personal de vuelo le habría pedido que dejara el avión - crédito Traveler Colombia / Facebook

En llanto el joven trató de explicarse con los demás pasajeros. “Venía en Transmilenio y como había en la autopista lo de las bicicletas, me demoré. Vengo desde Usme, Desde Usme pueblo, desde por allá, lejos ¿Cómo yo me voy a venir a bajar? Si ya no tengo más nada, ya no tengo donde quedarme”, dijo.

De acuerdo con la mujer, los demás pasajeros se mostraron conmovidos ante la situación; sin embargo, solo el político barranquillero intervino. “Pobrecito, se le sentía el desespero, pero en el vuelo iba el exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo y lo tranquilizó. No sé si le dio plata o hizo que lo subieran al próximo vuelo”, agregó.

“Infortunadamente, pese a que nuestro equipo en tierra informó al cliente que el proceso de abordaje del vuelo AV9512 ya había concluido, el pasajero abordó el avión, sobrepasando los filtros de seguridad establecidos. Vale la pena indicar que todos los vuelos deben estar con los pasajeros a bordo por lo menos 15 minutos antes de la salida, esto con el fin de adelantar procesos técnicos y de seguridad”, indicó la aerolínea en diálogo con Infobae Colombia.