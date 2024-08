Fico Gutiérrez desmintió denuncia de maltrato animal a un perrito con el hocico amarrado

El presunto caso de maltrato animal fue publicado por una página de denuncias ciudadanas - crédito Colprensa

Un presunto caso de maltrato animal en Medellín se hizo viral en las redes sociales por la alerta que publicaron en un página de denuncias ciudadanas; sin embargo, el alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez desmintió la información y dijo que el animal está en buenas manos.

Según la denuncia, se trata de un perro al que “le amarran el hocico” normalmente. El ciudadano que alertó la situación, de quien se desconoce la identidad, dijo que el dueño no le da buenos tratos a la mascota que estaría amedrentada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Desde hace días venimos viendo que en un casa maltratan a un perro. Le amarran el hocico para que no ladre. Lo tienen todo aporreado en Robledo Miramar. Es un edificio de cuatro pisos y es el primer piso. Supongo que no ladra porque le amarran el hocico con una cuerda o un micropore, siempre que me asomo sale el dueño, supongo, y el perrito de inmediato entra”, dice la denuncia sobre el supuesto caso de maltrato animal.

Denuncia de maltrato animal en Medellín - crédito captura de pantalla @DenunciasAntio2/X

Aunque los hechos fueron rechazados en las plataformas digitales, donde internautas solicitaron a las autoridades locales verificar la situación y rescatar al animal, desde la administración municipal emitieron una información que desmentiría la denuncia.

También a través de sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, aseguró que las autoridades ambientales se acercaron a la vivienda para verificar el estado del animal.

De acuerdo con el mandatario local, se trata de un perro que precisamente fue rescatado de un lugar donde sufrió maltrato por mucho tiempo, pero que ahora está a salvo.

“La Policía Ambiental visitó este lugar y encontró que el perrito tiene garantía de sus cinco libertades”, escribió Federico Gutiérrez en su cuenta de X.

“Es un animalito rescatado del maltrato, como evidencian las cicatrices que ya se están recuperando. Afortunadamente el perrito está bien. Gracias a la ciudadanía por reportar, estamos comprometidos con el bienestar animal”, añadió el alcalde de Medellín.

Publicación del alcalde de Medellín - crédito redes sociales

Condenan a una mujer por grave caso de maltrato animal en Antioquia

Luz Marina Arango Piedrahíta fue condenada a seis meses de prisión por un acto de crueldad animal en Antioquia que conmocionó a la comunidad.

De acuerdo con la información que confirmaron las autoridades, la mujer sumergió la cabeza de una perra en agua hirviendo, provocando graves quemaduras en el animal. El Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación fue la entidad encargada de llevar adelante el caso y emitir la sentencia final.

El incidente ocurrió el 5 de septiembre de 2023 en una finca del corregimiento La Herradura, en Armenia Mantequilla, Antioquia. La perra afectada, llamada Dulce, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. Las autoridades locales lograron rescatar al animal gracias a una denuncia rápida, permitiéndole recibir la atención médica necesaria.

Además de la pena de prisión, a Arango Piedrahíta se le impuso una multa equivalente a 2.5 salarios mínimos mensuales legales, todo a partir de un preacuerdo en el que ella aceptó su responsabilidad en el delito de maltrato animal.

La perra Dulce no sólo presentaba quemaduras graves, sino también signos de desnutrición y problemas en los ojos, condiciones que no habían sido tratadas antes del rescate. Los especialistas encargados de atender al animal luego de la denuncia confirmaron estas observaciones durante el proceso.

Condena a mujer que puso la cabeza de una perra en agua hirviendo - crédito Fiscalía

La condena fue resaltada por Lucelly Hincapié, una defensora de los animales en el departamento, quien declaró que esta sentencia envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales del maltrato animal. “El maltrato animal es un delito y quienes lo cometan serán llevados ante la justicia”, afirmó Hincapié.

Las autoridades han instado a los ciudadanos a proteger a los animales y a reportar cualquier caso de maltrato que conozcan. Este llamado enfatiza la importancia de la vigilancia y la denuncia comunitaria en la lucha contra el maltrato animal.