Líderes en Cauca alzaron la voz por el secuestro de un comerciante: esto es lo que se sabe de su situación

Miguel Hernán Sandoval, un reconocido comerciante del norte de Cauca, fue secuestrado cuando se movilizaba en una carretera el 15 de agosto de 2024. De acuerdo con las primeras informaciones, sujetos armados interceptaron su vehículo, lo obligaron a bajar y luego lo llevaron a la zona rural del corregimiento El Ortigal, en Miranda (Cauca).

Según Rosi Albani Pérez, coordinadora de la mesa departamental de víctimas del departamento, el comerciante es una persona que se destaca por su labor con las comunidades.

“Es muy preocupante porque él es una persona muy importante para nuestro espacio social y comunitario por su aporte no solo como comerciante, sino como ser humano, en visitas a la biblioteca y enseñándole a los jóvenes muchas cosas buenas en el marco del buen trato hacia los demás y de cómo trabajar en una sociedad mejor”, dijo Mesa.

El secuestro de Sandoval, que es propietario de la papelería El Amigo, ubicada en el parque principal del municipio de Puerto Tejada (Cauca), es el tercero que se registra en menos de un mes en la zona.

“Lo que le queremos decir a las personas que lo privaron de la libertad es que lo regresen a su núcleo familiar sano y salvo y que le respeten la vida, a una persona que lo ha dado todo por la comunidad. El tema económico no merece que se le prive de la libertad a una persona, lo hacen con ese fin y no es para ayudar al pueblo, si fuera para ayudar al pueblo no habría tanto secuestro”, agregó Rosi.

Urgente pedido por su liberación

Según los familiares y amigos del comerciante, los secuestradores se lo llevaron con rumbo desconocido en un vehículo marca Chevrolet Aveo. La alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar, afirmó que Sandoval fue interceptado mientras hacía su recorrido diario desde su casa ubicada en Palmira.

“Es una persona muy querida en mi municipio. Vive en Palmira, pero viaja todos los días para atender su negocio en nuestra localidad y nos informan de su secuestro. Rogamos a las autoridades que realicen todos los esfuerzos necesarios para recuperarlo sano y salvo”, indicó la mandataria local.

Los allegados del comerciante pidieron que se le respete la vida y sea regresado inmediatamente a su hogar. “Las autoridades están investigando, lo único que tenemos es la placa de un carro en donde al parecer se lo llevaron, la Policía está adelantando un plan candado para localizar al comerciante secuestrado”, agregó la mandataria.

Y es que en esta zona del país hay una amplia presencia de las disidencias de las Farc y otros grupos criminales de la delincuencia común. Con este caso ya son dos los comerciantes que han sido secuestrados en las últimas semanas.

Otros casos en la zona

El 9 de agosto fue secuestrado el ingeniero agrónomo Jhon Frank Vargas Olmos, de 47 años, cuando se movilizaba de Jamundi (Valle del Cauca), hacia el municipio de Caloto, norte del departamento.

“El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos informa a la comunidad en general y a la opinión pública nacional e internacional sobre la declaración de búsqueda zonal, regional y nacional de Jhon Frank Vargas Olmos, oriundo de Jamundí Valle”, informó la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (Acin).

Vargas salió de su vivienda ubicada en la ciudadela Bonanza, en zona rural de Jamundí, sobre las 7:30 a. m., para dirigirse en su motocicleta hacia su trabajo en el sector López Adentro, en Caloto.

“Antes del puente de Valencia es abordado por hombres desconocidos, testigos mencionan que fue llevado en un vehículo, marca Mazda color blanco y sin placas, con un rumbo desconocido”, agregó la organización indígena.