Esta es la grave enfermedad que atacó a la hija de la presentadora Sandra Posada

La presentadora de Día a Día, Sandra Posada, confesó en medio de lágrimas en una entrevista para La Red que en mayo pasó por duras preocupaciones después de que la salud de su hija se viera afectada por una dura infección en uno de sus oídos.

Sandra se convirtió después de un tiempo en la corresponsal del programa en Medellín, ganando reconocimiento y el cariño de las personas que la ven todas las mañanas, además de convertirse en creadora de contenido desde sus redes sociales donde comparte detrás de cámaras del programa y recuerdos especiales con su familia.

Aunque la paisa siempre se ha mostrado ante los medios como una mujer alegre y carismática; sin embargo, en mayo de 2024 esta felicidad se vio opacada por una grave infección que tuvo su hija Violeta en ambos oídos al punto de no permitirle mover el cuello, “yo llamé al doctor y me dijo que corriera para un hospital en urgencias, él me pidió que la hospitalizaran”, dijo la presentadora mientras contaba el angustioso momento.

“Una simple otitis terminó en una otomastoiditis, o sea, es la complicación más severa que pueda existir en el oído, pero yo aún no entendía la dimensiones de lo que le estaba pasando a Julieta, y de una vez me dijeron que necesitaban perforarla, el cuello estaba rígido y no podía moverlo”, la paisa explicó que el procedimiento se hizo para evitar que la infección llegara al cerebro.

“Recuerdo como si fuera ayer que cuando hicieron esa perforación, Julieta solo me cogía la mano y temblaba, porque el procedimiento se tenía que hacer de inmediato para que la materia saliera por el oído, porque podía ser más grave”, dijo entre lágrimas la carismática presentadora.

Sandra confesó que ha sido uno de los sustos más grandes que ha vivido, pues lo único que quería era que su hija no sintiera dolor, “a veces uno se quiere poner en la posición de los hijos y uno sentir el dolor y la angustia, que la sienta yo, pero que ella no sienta nada. En ese momento traté de ser fuerte, pero cuando terminó la operación yo salí de la habitación a llorar como una niña”.

“Pero tengo que confesar que yo veía todo gris, yo veía tanto dolor en ella, y gracias a Dios a las 24 horas Julieta empezó a mover de nuevo el cuello, al igual seguimos atentos a ciertos signos porque Julieta todavía tiene los oídos retraídos, eso significa que todavía no se puede sumergir en una piscina y los vuelos en avión le afectan”, dijo Sandra mientras envió un mensaje a sus seguidores para estar atentos a ciertas señales que da el cuerpo para evitar momentos como el que vivió ella.

La presentadora asegura que un sexto sentido en ella logró detectar la infección en su hija. “Hay que creer en esas señales cuando las cosas no están bien, yo creo que a Julieta la salvó mi instinto, tenemos que creerles a nuestros hijos cuando nos hablen de un dolor, ese instinto de mamá es muy fuerte”.

Las causas de una infección en los oídos

Según el portal experto en salud Mayo Clinic, una infección de oído está causada por una bacteria o un virus en el oído medio. Esta infección a menudo es el resultado de otra enfermedad como resfriado, gripe o alergia, que causa congestión e hinchazón de los conductos nasales, la garganta y las trompas de Eustaquio.

La mayoría de las infecciones de oído no causan complicaciones a largo plazo. Las infecciones de oído que se producen una y otra vez pueden llevar a complicaciones graves como el deterioro en la audición, retrasos en el habla o desarrollo o desgarro del tímpano.

Las infecciones de oído que se producen una y otra vez, o el líquido en el oído medio, pueden llevar a una pérdida de la audición cada vez más significativa. Si hay algún daño permanente en el tímpano u otras estructuras del oído medio, puede haber pérdida permanente de la audición.