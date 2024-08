J Balvin habló de Shakira después de rumores de rivalidad: sus declaraciones generaron duras reacciones en redes sociales

J Balvin habló del camino musical de Shakira - crédito Alejandro García/ EFE

En una entrevista para programa de Dímelo King, J Balvin reveló detalles de su reciente trabajo musical; además de confesar cómo ha sido su proceso para convertirse en uno de los mayores exponentes del reguetón.

Dentro de sus declaraciones, el cantante de Mi Gente habló del proceso de crecer en una industria que no estaba acostumbrada al género urbano, por lo que decidió destacar el trabajo hecho por artistas como Shakira, declaraciones que, según algunos internautas, responden a algunos roces que tuvieron los dos cantantes en el pasado.

“Cuando empecé, tuvimos que educar que el reguetón no era un género que solo se podía hacer en Puerto Rico, y me decían que estaba loco por querer poner el nombre de Medallo en un género donde no había extranjeros. Tuvimos que coger el machete y abrirnos camino en ciertos lugares, porque ya teníamos a Shakira y a Carlos Vives. Ya esta gente había hecho un camino, pero no era mi género”.

El cantante de reguetón aseguró que Shakira abrió un camino en la música, pero él tuvo que abrir el de música urbana, lo que despertó críticas en redes sociales - crédito @BalvinDijo / X

Estas declaraciones del cantante de Mi Gente desataron una ola de comentarios en los fanáticos en redes sociales, mientras unos aseguraban que Balvin estaba agradeciendo a Shakira por su trabajo y poder poner a Colombia en el mapa, otros aseguran que su respuesta tuvo un doble sentido y recordó los roces que ambos tuvieron hace unos años.

“J Balvin haciendo mención de Shakira demostrando que reconoce el trabajo de ella”, escribió un usuario en una publicación, lo que generó comentarios negativos de varios fans de la barranquillera donde aseguran que su respuesta fue tuvo un doble sentido. “Otra vez le tira a Shakira con mano bajita diciendo que ella abrió el camino, pero no era su género. Se sabe que por ella el género urbano es lo que es ahora, por algo la llaman la reina de la música latina”, respondió un usuario.

La rivalidad de J Balvin y Shakira

La discreta rivalidad entre los artistas colombianos explotó en 2020 durante la promoción del álbum Translation de la banda estadounidense Black Eyed Peas, proyecto en el que Shakira, J Balvin e incluso Maluma colaboraron en diferentes canciones. Fue durante una entrevista promocional en la que le preguntaron al grupo musical quién fue la artista con la que tuvieron que ser más flexibles para trabajar, a lo que respondieron que la barranquillera.

La respuesta de Black Eyed Peas sorprendió a Balvin y Maluma, quienes estaban presentes en la entrevista; sin embargo, la reacción del cantante de Mi Gente desató las críticas, ya que empezó a reírse a carcajadas, lo que fue tomado como una ofensa para la cantante, mientras Maluma intentaba aclarar que las risas eran por una historia no conocida.

La rivalidad entre los colombianos se desató en medio de una entrevista en la que Balvin se burló de la forma en la que trabajaba Shakira - crédito @sopitasfm / X

“Nunca he trabajado con Shakira, supongo que debe ser así”, dijo el Niño de Medellín, confirmando que no ha tenido la oportunidad de entrar al estudio con la barranquillera, pero según algunos seguidores de Shakira, la burla se debió a que la cantante al parecer nunca quiso colaborar con Balvin, aunque él sí tenía la intención.

Esta reacción del artista de Medellín despertó la ira de los fanáticos en ese año, haciendo creer la rivalidad entre ambos, pues algunos de los seguidores de Shakira salieron a decir que el comportamiento del reguetonero fue porque ella lo rechazó y en su lugar prefirió trabajar con artistas como Maluma en varias ocasiones.

Algunos seguidores de J Balvin aseguran que él sí le tiene respeto al trabajo hecho por Shakira en la música - crédito sael_arg/Instagram

Aunque estas declaraciones se basan en rumores de los fanáticos y ninguno de los cantantes ha dado declaraciones oficiales al respecto, algunos medios han asegurado que durante un tiempo la rivalidad sí existió, por lo que sus recientes declaraciones en el programa de Dímelo King, es la respuesta para muchos de que el reguetonero en realidad mantiene un respeto y admiración por la cantante de Hips don’t lie.