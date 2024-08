⁠Dayana Jaimes reveló si tiene o no la misma cama en la que dormía con Martín Elías

Dayana Jaimes respondió preguntas sobre su vida con el cantante vallenato fallecido - crédito @dayanajaimes55/Instagram

Han pasado ya siete años desde que Martín Elías, hijo del cantante Diomedes Díaz, perdió trágicamente la vida en un accidente de tránsito, dejando un vacío profundo en el género vallenato. Desde su juventud, Martín mostró un talento excepcional que le permitió cosechar éxitos como 10 razones para amarte, Mi ex, Loco por tu amor, Al fin llegaste tú y muchos más temas.

El cantante de música vallenata falleció el 14 de abril de 2017 en un sinestro automovilístico. El accidente ocurrió en horas de la madrugada cuando el vehículo en el que se desplazaba el artista perdió el control y se volcó en una carretera entre los municipios de San Onofre y Sincelejo, en el departamento de Sucre. Martín, que en ese momento tenía de 26 años, fue trasladado de inmediato al hospital, pero a pesar de los esfuerzos médicos, murió debido a la gravedad de sus heridas.

A pesar de su muerte, su música y legado continúan vigentes, particularmente en el recuerdo de su esposa, Dayana Jaimes, y sus hijos, Martín Elías Jr. Díaz Varón y Paula Helena Díaz Jaimes.

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la viuda del artista vallenato respondió a diversas inquietudes de sus seguidores, acerca de su vida actual y los recuerdos que guarda del intérprete: “Yo el anillo de matrimonio lo dejé de usar hace mucho tiempo. Este es el del matrimonio que tiene el nombre de Martín, a mí me encanta, es súper lindo, tiene puntos de diamantes”, afirmó Jaimes.

Al respecto de su anillo de compromiso, contó la historia tras esa sortija tan especial para la comunicadora: “El anillo de compromiso, el que me dio con un diamante que compró en Nueva York cuando fue a grabar un video con Felipe Peláez, como yo no quería usarlo, lo que hice fue mandar coger el diamante y arreglarlo, ahora lo uso como un dije”, explicó la mamá de Paula Díaz.

Los fanáticos del artista lo recuerdan constantemente, tanto así que quieren saber detalles sobre la vida actual de la familia del cantante, que era conocido como ‘el Gran Martín Elías’. Esta vez, los seguidores del intérprete indagaron sobre si Jaimes continúa viviendo en la misma casa que compartía con el hijo de Diomedes Díaz: “Si es la misma casa con algunas remodelaciones, pero si me vas a regalar la casa la recibo con todo el gusto, amor, cariño y humildad”, fue la respuesta a las constantes preguntas sobre el cantautor con un toque de humor.

Sin embargo, aclaró que cambió la cama matrimonial: “A mí me causa mucha risa sobre todo cuando me dicen si es la misma cama. Un día le respondí a una que si era que me la iba a cambiar yo la aceptaba. No, no es la misma cama, ya eso se los había dicho” y añadió las razones de por qué lo hizo: ¿Por qué cambié la cama? Porque los colchones cumplen un ciclo y había que cambiarlo y la cama ya era antigua y no me gustaba”.

A pesar del tiempo transcurrido, el dolor de la pérdida sigue presente en la vida de Dayana Jaimes: “El dolor se vive por dentro y uno es el que sabe la gotera que cae en la casa y los problemas que uno tiene y créanme que ninguno de ustedes va a extrañar más a Martín como lo extraño yo, yo eso no les muestro, no me voy a grabar un día llorando porque me hace falta Martín”, admitió la comunicadora.

Es evidente que el artista sigue siendo objeto de curiosidad y afecto entre sus seguidores, algo que se refleja en las constantes preguntas que su esposa recibe en redes sociales, en donde tiene 2 millones de fanáticos. La memoria del cantautor permanece viva no solo en su familia sino también en su comunidad de fanáticos del vallenato que continúan recordándolo con cariño.