Westcol reveló cuánta plata le debe a Aida Victoria Merlano y qué va a hacer con la cabra porque ya no la puede tener

Westcol es uno de los streamers más polémicos de Colombia, y sus comentarios, revelaciones o publicaciones se convierten en tema de conversación y tendencia entre sus seguidores en las redes sociales.

Es por esto que sus recientes declaraciones en una transmisión en vivo por la plataforma de Kick causaron todo tipo de reacciones entre su público.

De acuerdo con Westcol, a pesar de que hace más de un mes terminó su relación con Aida Victoria Merlano, actualmente le debe una millonaria suma de dinero, la cual aseguró que le va a pagar. También aprovechó el espacio para confesar cuáles son sus intenciones con el paradero final de la cabra que en su momento le dio como regalo a la influenciadora.

“Yo terminé con Aida y yo le debo a Aida 50 millones de pesos, huevón, imagínese eso, le debo 50 millones, pa. Que no le he pagado todavía, pero se los voy a pagar”, confesó el creador de contenido.

En esa misma conversación con sus seguidores, Westcol se refirió a la cabra, que fue un regalo para la hija de la excongresista Merlano de parte del streamer, y que se convirtió en centro de atención después de la polémica separación, indicó que ya no puede tenerla más y dijo lo qué va a hacer con ella.

“Hablando de todo eso, pa, ¿sabe qué? Admito y tengo que decir algo, huevón. Parce, yo ya no puedo con esa cabra, real. Tome, voy a tomar la decisión de llevarla a Mahalo, a mi restaurante, que además cabras sí tiene y que sean felices. Pero sí, la voy a dejar huérfana”, reveló Westcol.

Aunque por el momento no se conoce cuál es la reacción de Aida frente al tema, muchos de los fanáticos de la mujer han comentado que va a pegar un grito en el cielo. Esto principalmente porque la separación entre Westcol y Merlano tuvo un conflicto adicional, el cual tuvo que ver con la custodia del animal.

Además, hubo quienes hablaron y se refirieron al tema del dinero y la deuda que tiene el joven con la barranquillera, y salieron comentarios tanto de burlas como de críticas y apoyo para el uno y para el otro.

“El Westcol siempre que termina con Aída le queda debiendo plata”, “Él habla siempre para que parezca más plata”, “Eso me decía mi ex, que me iba a pagar y nunca pagó”, “Y lo peor es que decían que Aida lo quería por interés”, “Pero él se la da que es millonario y le debe plata Aida”, “Pobrecita la cabrita”, “A Aida no le gusta esto”, son de los mensajes más relevantes en la publicación.

En su momento, el creador de contenido aseguró que la cabrita se quedaría con él, mientras que Merlano Manzaneda salió a decir en sus redes sociales que iba a hacer todo lo posible por llevársela con ella porque le pertenecía y ya le conocía las mañas para cuidarla de la mejor manera.

“Ay, no, la cabra no puede estar con él, ¿sabes todo lo que nos demoramos logrando que esa cabra dejara de tomar tetero para empezar a comer sólidos? (...) ¡Yo voy por mi cabra!”, fueron algunas de las declaraciones que dio la influenciadora barranquillera. Además, dijo que el destino del animal iba a ser al lado de ella, solo que estaba a la espera de conseguir un lugar adecuado para tenerla, ya que la cabra requiere un espacio amplio y con acceso a zonas verdes.

Sin embargo, conforme pasó el tiempo y cuando Aida Victoria Merlano consiguió casa, habló con Westcol y entre los dos tomaron la decisión de dejar a la cabra en el hogar del streamer porque era lo mejor para ella, ya que era más amplio y cómodo, pero también porque era a donde estaba acostumbrada a estar.

