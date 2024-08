Conductores de bus y carro particular se agarraron en plena vía que lleva al aeropuerto de Rionegro, Antioquia: por poco se salen de la carretera

Los conductores fueron captados en video y los internautas criticaron la actitud que tomaron en la vía - crédito captura pantalla/Instagram

No paran los hechos de intolerancia a nivel nacional, especialmente en el departamento de Antioquia, después de que internautas registraran el momento en el que dos conductores protagonizaron una pelea en la vía que conecta a Medellín con el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro.

Según se conoció en las imágenes, la discusión inició cuando el propietario de una camioneta particular intentó sobrepasar en zona prohibida a un bus de servicio escolar. Sin embargo, el conductor del vehículo pesado no permitió la maniobra peligrosa, lo que desencadenó en un enfrentamiento entre los choferes, que amenazaban con chocar sus autos.

Aunque el material no muestra los momentos previos a la disputa, en imágenes quedó captada la imprudencia de uno de los choferes que intentó adelantar por el costado derecho de la angosta vía, invadiendo la berma diseñada para el paso de peatones o para ser usada en caso de emergencias.

Momentos después, el vehículo particular logró superar al autobús y comenzó a moverse lentamente, con el aparente objetivo de frustrar al conductor del bus. Este comportamiento persistió durante varios minutos, perjudicando la movilidad en ese tramo de la carretera.

Los conductores hicieron que el tráfico se represara por varios minutos - crédito MiOriente/Instagram

La situación causó malestar entre los demás conductores que transitaban por la vía. Según MiOriente, algunos argumentaron que el incidente no solo representaba una infracción al adelantar en una zona prohibida, sino que también constituía una provocación que podría haber derivado en un accidente.

En las redes sociales, los usuarios expresaron su descontento ante lo sucedido. Uno de los comentarios destacados señalaba la imprudencia del conductor del vehículo particular: “Uno no adelanta por la derecha y menos por la acera donde además transitan peatones y bicicletas. Deberían multar al de la camioneta”, escribió una usuaria.

Otros internautas lamentaron la creciente agresividad en las carreteras. “Hoy subirse a un vehículo o motocicleta es como subirse a un ring de boxeo. De valientes está lleno el cementerio”, escribió otro usuario, destacando el riesgo de tales conductas.

No faltaron quienes responsabilizaron a los conductores de vehículos grandes por no respetar a los más pequeños. “Esto pasa porque los conductores de estas unidades no respetan a los carros pequeños, muchas veces abusan de la velocidad y su tamaño”, explicó un internauta.

La intolerancia en las vías sigue incrementando

Santander ha sido escenario de un incidente de tráfico que despertó una fuerte reacción en redes sociales. Un video que circula en diferentes plataformas muestra a un conductor de una camioneta tipo van adelantando en doble línea continua a una tractomula, lo que casi resulta en el atropello de un motociclista. Las imágenes del suceso, captadas desde diferentes ángulos, han generado un aluvión de comentarios de indignación y rechazo hacia la peligrosa maniobra.

Perspectiva de un testigo de la maniobra que tuvo que hacer el motociclista - crédito @OscuraColombia

El motociclista afectado, que transitaba correctamente por su carril, se vio obligado a desviarse hacia la orilla del camino para evitar un choque inminente. Este detalle quedó registrado tanto por la cámara del motociclista afectado como por la de un testigo cercano.

Pero este incidente en Santander no es un caso aislado. Recientemente, otro video viralizado muestra una imprudencia similar en una carretera que conecta los municipios de Sibaté y Soacha. En este caso, un conductor de grúa adelantó en doble línea, provocando que un motociclista tuviera que saltar de su moto para salvar su vida. Las imágenes del suceso no solo reflejaron la maniobra peligrosa, sino también la decisión del motociclista de seguir al vehículo para registrar la matrícula y presentar la denuncia ante las autoridades de tránsito.

El conductor por poco es alcanzado por el vehículo pesado - crédito @OscuraColombia/X

La importancia de respetar la raya doble en las carreteras es fundamental para la seguridad vial. Este tipo de señalización, que consiste en dos líneas continuas paralelas, indica claramente la prohibición de adelantar. Su presencia se debe generalmente a la evaluación de riesgos en tramos donde la visibilidad es limitada o las condiciones son propensas a accidentes, como curvas cerradas, subidas o bajadas pronunciadas.