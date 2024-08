Ministro de Defensa lanzó ultimátum a disidencias de las Farc: cese al fuego podría suspenderse si no hay compromiso

Iván Velásquez, ministro de Defensa, envió un fuerte mensaje al bloque Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc - crédito Luisa González/REUTERS REUTERS

Con un fuerte mensaje en las redes sociales, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió el domingo 11 de agosto a la delicada situación de orden público que se registró en San José del Guaviare, en el que fueron secuestrados 98 soldados por parte de manifestantes respaldados por la Guardia Campesina, y responsabilizó al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc de este suceso. Todo esto ante la liberación de 34 de los uniformados y los 64 que continúan retenidos.

En su perfil de X, Velásquez dejó en claro que si los uniformados continúan privados de la libertad, no dudarán en suspender el cese al fuego bilateral de tres meses que está vigente con esta organización al margen de la ley. Un anuncio que generó fuertes reacciones entre los sectores políticos que siguen de manera atenta esta realidad en el suroriente del territorio nacional, en lo que sería un nuevo traspié de la política de Paz Total promovida por el presidente de la República, Gustavo Petro.

“La continuidad del secuestro de los soldados en San José del Guaviare, obligará a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño. La prórroga por tres meses, vigente hasta el 15 de octubre, se debe suspender si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal”, indicó Velásquez en su perfil, luego de que el alcalde de este municipio, Willy Rodríguez, también hablara de este suceso, y apuntara hacia el Gobierno de una “mala interpretación” en relación con esta protesta.

Disidencias de las Farc estarían detrás de secuestro de soldados en Guaviare

El secuestro de los soldados ha sido atribuido por parte del Gobierno a Alexis Guerra, conocido como alias Cantarino, que es integrante de la estructura Jorge Suárez Briceño y que fue el que citó a los soldados en zona rural de este municipio de más de 52.000 habitantes. Informaciones sobre lo acontecido en la zona indicaron que los miembros de la fuerza pública se dirigían hacia las veredas Puerto Nuevo y Puerto Cachicamo, pero fueron interceptados antes de llegar a su destino.

“El último reporte es el que he podido traer. Ayer me desplacé al sector, allí efectivamente hace presencia la Guardia Campesina de la zona, aproximadamente 600 personas de la región y también en el lugar hay tropas del Ejército”, expresó Rodríguez, mandatario local, en diálogo con W Radio. “La protesta por parte de la Guardia Campesina ha sido de carácter pacífico, se evidencia de manera directa que no hubo agresión ni de los soldados, ni de la Guardia Campesina”, agregó.

En un comunicado de prensa, las Fuerzas Militares confirmaron el secuestro de los uniformados, e hicieron el reporte a la Fiscalía General de la Nación para que tome las medidas necesarias sobre lo que sería un acto que viola los derechos humanos. “Estos individuos exigen la presencia del alcalde de San José del Guaviare, así como de delegados de la MAPP, OEA, ONU; Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, como condición para permitir la liberación de un grupo de soldados”, precisaron.

Sobre el particular, todavía no se conoce un pronunciamiento del jefe de Estado, en lo que respecta con un hecho que despertó, entre otros, duros señalamientos contra su gestión, pues se trata de uno de los procesos de negociación en los que está inmerso el Estado: que está a puertas de establecer una nueva mesa, en esta ocasión con los miembros del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocidos como el Clan del Golfo; a la par del ELN y la Segunda Marquetalia.