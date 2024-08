La Segura habló de su proceso para bajar de peso y cómo lo logró: " Ya recogí barriga y grasa”

La Segura habló de su peso y cómo lo ha cambiado después de salir del reality - crédito cortesía Canal RCN y @la_segura/Instagram

A través de sus redes sociales, Natalia Segura, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como La Segura, salió a hablar de su peso y el cambio físico que ha tenido después de haber salido de La casa de los famosos Colombia, pues estuvo subida de medidas y como no puede hacer mayores esfuerzos físicos, reveló cuál fue su método.

La influenciadora vallecaucana ha vuelto a ser el centro de atención gracias al notable cambio que ha tenido en su apariencia física. La mujer que cuenta con más de 8 millones de seguidores en Instagram recientemente sorprendió al lucir visiblemente más delgada, lo que generó una ola de comentarios y preguntas sobre cómo había logrado esta transformación.

Durante una de sus habituales interacciones con sus fans a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, La Segura aprovechó la oportunidad para abordar el tema que estaba en boca de todos y despejó varias dudas.

Mientras se arreglaba y preparaba para salir a almorzar con su novio, el creador de contenido y chef Ignacio Baladán, la mujer le respondió a uno de sus seguidores que le preguntó directamente sobre el tema.

Natalia, fiel a su estilo directo y sin rodeos, respondió de manera franca y contundente que no se trataba de un proceso para adelgazar como los tradicionales, sino que dio las explicaciones de lo que en realidad cambió en su vida.

“Siento que no adelgacé como tal, siento que me desinflamé y me deshinché”, explicó La Segura, atribuyendo parte de su apariencia más delgada a una mejoría en su estado de salud.

Así mismo, mencionó que ha estado lidiando con una enfermedad que ha afectado su bienestar en el pasado, pero que recientemente ha experimentado una mejoría, lo que ha contribuido a su cambio en la apariencia.

Sin embargo, no dejó de lado el humor que la caracteriza, agregando que la semana pasada notó que había recuperado algo de peso tras pasar tiempo en casa de su madre: “Ustedes saben cómo es, uno va a la casa de la mamá y lo que hace es tragar, tragar y tragar”.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la revelación de que La Segura no había seguido una dieta estricta para lograr su nueva figura.

“Les voy a decir qué me ayudó a adelgazar un poquito la semana pasada, y fue comer bien, o sea, cagar. Con mi buena fibra todos los días y comer bien”, dijo, haciendo reír a muchos con su sinceridad. La influencer subrayó que su enfoque no fue privarse de alimentos ni someterse a un régimen alimenticio severo, sino hacer pequeñas modificaciones que resultaron ser efectivas para ella.

“Yo no soporto hacer dietas, ni dejé de comer. Literal, lo único que hice fue seguir pura receta de TikTok, de recetas saludables”, reveló la influenciadora. Según explicó, simplemente dejó de consumir ciertos alimentos que normalmente incluyen altos niveles de grasas y azúcares, como dulces, frituras, papas fritas y hamburguesas.

A pesar de su notable cambio físico, La Segura fue enfática en que su objetivo no era perder peso de manera drástica, sino sentirse mejor en términos de salud y bienestar. También aprovechó la ocasión para recordarles a sus seguidores la importancia de buscar asesoría profesional si están considerando hacer cambios significativos en su estilo de vida o su dieta, ya que cada cuerpo y persona es diferente.

La respuesta de La Segura ha sido ampliamente comentada en redes sociales, donde muchos de sus seguidores han expresado su admiración porque más allá de las modas y las presiones sociales, el mensaje que ella quiere dar es que lo más importante es encontrar un estilo de vida que funcione para cada uno, sin caer en extremos ni sacrificarse.